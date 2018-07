Chicago Bulls bate Lakers com cesta no último segundo da prorrogação

CHICAGO - O confronto entre Chicago Bulls e Los Angeles Lakers rendeu emoção até o segundo final da prorrogação na rodada de segunda-feira da NBA. No feriado do Dia de Martin Luther King, as duas tradicionais franquias fizeram o duelo mais equilibrado, mas no fim quem se deu melhor foi o Bulls, que, em casa, venceu por 102 a 100, com uma cesta no estouro do cronômetro.

O tempo normal terminou empatado em 93 a 93, graças aos três lances livres convertidos por Nick Young a quatro segundos para o fim. O próprio Young apareceu para ajudar o Lakers no fim da prorrogação e parecia forçar mais um tempo extra ao empatar o jogo em 100 a 100. No entanto, com apenas nove décimos no relógio, o Bulls ainda tinha tempo para mais uma jogada e Taj Gibson garantiu o 20.º triunfo da equipe na temporada.

O grande destaque da partida, no entanto, foi o armador reserva do Bulls, D.J. Augustin, que anotou 27 pontos. Ele contou com a contribuição dos 17 pontos e 21 rebotes de Joakim Noah para conduzir a equipe à vitória. Pelo Lakers, destaque para os 31 pontos de Nick Young e os 20 pontos e 19 rebotes de Pau Gasol.

Se a vitória do Bulls foi tão emocionante, as partidas do Indiana Pacers estão cada vez menos. A equipe parece não encontrar adversários à altura e vai despachando todos com tranquilidade. Na segunda, foi a vez do Golden State Warriors cair, mesmo atuando em casa, por 102 a 94.

Foi a quinta vitória consecutiva do Pacers, sendo a 13.ª nos últimos 15 jogos. Ela só foi garantida graças ao grande desempenho da equipe no primeiro quarto, quando venceu por 35 a 21. Paulo George foi o cestinha dos vencedores, com 23 pontos, enquanto Lance Stephenson contribuiu com 14 pontos, 10 rebotes e sete assistências, mas o maior pontuador do jogo foi Stephen Curry, com 24.

Outra equipe que vinha despachando todos os adversários era o Portland Trail Blazers, mas na segunda-feira o Houston Rockets pôs fim à série de cinco vitórias seguidas do time do Oregon. Comandados pela grande atuação de Chandler Parsons, que anotou 31 pontos, 10 rebotes e sete assistências, os texanos venceram por 126 a 113.

Quem também caiu na rodada foi o Miami Heat. Vivendo momento irregular na temporada, a equipe da Flórida sofreu a quarta derrota nas últimas seis partidas ao cair diante do Atlanta Hawks por 121 a 114, fora de casa. Os 30 pontos de LeBron James de nada adiantaram. Paul Millsap terminou com 26 pontos e foi o destaque dos donos da casa.

Confira os resultados da rodada de segunda-feira na NBA:

Cleveland Cavaliers 97 x 102 Dallas Mavericks

Detroit Pistons 103 x 112 Los Angeles Clippers

Charlotte Bobcats 100 x 95 Toronto Raptors

Washington Wizards 107 x 99 Philadelphia 76ers

New York Knicks 80 x 103 Brooklyn Nets

Memphis Grizzlies 92 x 95 New Orleans Pelicans

Atlanta Hawks 121 x 114 Miami Heat

Chicago Bulls 102 x 100 Los Angeles Lakers

Houston Rockets 126 x 113 Portland Trail Blazers

Golden State Warriors 94 x 102 Indiana Pacers

Veja as partidas da NBA nesta terça-feira:

Brooklyn Nets x Orlando Magic

Miami Heat x Boston Celtics

New Orlenas Pelicans x Sacramento Kings

Oklahoma City Thunder x Portland Trail Blazers

Utah Jazz x Minnesota Timberwolves