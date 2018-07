Chicago Bulls derrota Bucks em casa com 46 pontos de Gasol

O Chicago Bulls contou com uma espetacular atuação de Pau Gasol para se recuperar das recentes derrotas para Utah Jazz e Washington Wizards. Pela rodada de sábado da NBA, a equipe derrotou o Milwaukee Bucks por 95 a 87, em casa, com 46 pontos do jogador espanhol, a maior produção ofensiva da sua carreira.

Para isso, Gasol acertou 17 de 30 arremessos de quadra, além de 12 de 13 tiros livres. O espanhol também conquistou 18 rebotes pelo Bulls. Assim, foi decisivo para a 26ª vitória do time de Chicago em 38 partidas, campanha que o deixa em quarto lugar na Conferência Leste.

Brandon Knight foi o principal destaque do Bucks na partida com 20 pontos. O time de Milwaukee ocupa a sexta colocação no Leste com 20 vitórias e 19 derrotas.

A agonia do Minnesota Timberwolves parece não ter fim. Na rodada de sábado da NBA, a equipe de Minneapolis sofreu a 15ª derrota consecutiva ao ser batido pelo San Antonio Spurs por 108 a 93, em casa. Austin Daye fez a sua melhor partida na temporada ao somar 22 pontos e dez rebotes pelo Spurs, que não contou com os lesionados Manu Ginóbili e Marco Belinelli.

O brasileiro Tiago Splitter atuou por 17 minutos com sete pontos, quatro rebotes e uma assistência pelo Spurs, o sétimo colocado da Conferência Oeste com 23 vitórias e 15 derrotas.

Zach Lavine anotou 19 pontos e Gorgui Dieng somou 18 pontos e 12 rebotes pelo Timberwolves, que não contou com Shabazz Muhammad e segue sem os lesionados Ricky Rubio, Nikola Pekovic e Kevin Martin. O Timberwolves não vence desde 10 de dezembro e tem a pior campanha do Oeste com apenas cinco triunfos e 31 derrotas.

O New York Knicks também não para de perder na temporada 2014/2015 da NBA. Na noite de sábado, a equipe sofreu a 15ª derrota consecutiva ao perder para o Charlotte Hornets, em casa, por 110 a 82. Com 25 derrotas nos últimos 26 jogos e apenas cinco triunfos em 35 partidas no campeonato, o time está em último lugar na Conferência Leste e tem a pior campanha da liga norte-americana de basquete.

Kemba Walker liderou o Hornets com 28 pontos, anotando ao menos 25 nas últimas cinco partidas, mesmo que tenha sido poupado no último quarto. Já Bismack Biyombo somou 14 pontos e 12 rebotes. Esta foi a quinta vitória seguida do Hornets, décimo colocado no Leste com 15 vitórias e 24 derrotas. Quincy Acy foi o principal destaque do Knicks na partida ao marcar 18 pontos.

RESULTADOS DA RODADA DE SÁBADO

New York Knicks 82 x 110 Charlotte Hornets

Los Angeles Clippers 120 x 100 Dallas Mavericks

Detroit Pistons 98 x 93 Brooklyn Nets

Philadelphia 76ers 93 x 92 Indiana Pacers

Toronto Raptors 109 x 96 Boston Celtics

Chicago Bulls 95 x 87 Milwaukee Bucks

Houston Rockets 97 x 92 Utah Jazz

Minnesota Timberwolves 93 x 108 San Antonio Spurs

Portland Trail Blazers 103 x 92 Orlando Magic

JOGOS DA RODADA DO DOMINGO

Atlanta Hawks x Washington Wizards

Los Angeles Clippers x Miami Heat

Memphis Grizzlies x Phoenix Suns

Sacramento Kings x Cleveland Cavaliers

Los Angeles Lakers x Portland Trail Blazers