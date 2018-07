Chicago Bulls e Miami Heat vencem e abrem 2 a 0 nos playoffs da NBA

CHICAGO - O Chicago Bulls e o Miami Heat, as duas melhores equipes da Conferência Leste da NBA na temporada regular, confirmaram na noite de segunda-feira o favoritismo e abriram 2 a 0 nos confrontos válidos pela primeira rodada dos playoffs. Em casa, o Bulls encontrou dificuldades, mas derrotou o Indiana Pacers por 96 a 90.

O duelo foi definido apenas nos instantes finais do último quarto, que iniciou empatado (67 a 67). Principal favorito a faturar o prêmio de Jogador Mais Valioso (MVP, na sigla em inglês), Derrick Rose foi mais uma vez decisivo para o Bulls ao terminar a partida como cestinha com 36 pontos, sendo oito anotados nos últimos quatro minutos.

Carlos Boozer também teve atuação decisiva e conseguiu um "double-double", com 17 pontos e 16 rebotes. Já Kyle Korver acertou um arremesso de três pontos quando faltava 1 minuto e 4 segundos para o encerramento da partida e deu uma decisiva vantagem de cinco pontos para o Bulls. Danny Granger anotou 19 pontos para o Pacers.

O Heat abriu 2 a 0 sobre o Philadelphia 76ers ao derrotá-lo por 94 a 73, em casa. Assim, ficou mais próximo de passar da primeira rodada dos playoffs da NBA, o que não acontece desde 2006 e ampliou a sua excelente fase, com 17 vitórias nas últimas 20 partidas. O triunfo praticamente foi definido no primeiro tempo, vencido pelo Heat por 49 a 31.

LeBron James foi o cestinha do duelo com 29 pontos e Chris Bosh conseguiu um "double-double", com 21 pontos e 11 rebotes. Recuperado de uma enxaqueca, Dwyane Wade anotou 14 pontos. Os reservas Thaddeus Young, com 18 pontos, e Evan Turner, com 15 pontos, foram os destaques do 76ers, que teve apenas 29 pontos anotados pelos titulares, enquanto os jogadores que começaram a partida pelo Heat fizeram 76.

Os playoffs da NBA prosseguem nesta terça-feira com a disputa de três partidas: Boston Celtics x New York Knicks, Orlando Magic x Atlanta Hawks e Dallas Mavericks x Portland Trail Blazers. Boston, Atlanta e Dallas lideram suas respectivas séries por 1 a 0.