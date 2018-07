Chicago Bulls e Rockets estreiam com vitória nos playoffs da NBA

O Chicago Bulls e o Houston Rockets estrearam com vitória nos playoffs da NBA, na noite deste sábado. As duas equipes aproveitaram a vantagem de iniciar seus confrontos em casa para abrir vantagem na série melhor-de-sete partidas nas quartas de final das Conferências Leste e Oeste, respectivamente.

O Chicago, que começou a temporada com um dos favoritos ao título, derrotou o Milwaukee Bucks pelo placar de 103 a 91. Jimmy Butler e Derrick Rose foram os nomes da partida, com 25 e 23 pontos. Rose ainda anotou sete assistências. Pelos visitantes, Khris Middleton foi o principal pontuador, com 18 acertos.

Com o triunfo, o time de Chicago abriu 1 a 0 na série e tem agora a chance de ampliar a vantagem porque jogará o segundo duelo também em casa, no United Center, às 21 horas desta segunda-feira.

O Houston Rockets também iniciou sua série em casa e soube tirar vantagem do apoio da torcida. Bateu o Dallas Mavericks por 118 a 108, com grande atuação de James Harden, responsável por 24 pontos. Corey Brewer também deu boa contribuição para o triunfo com seus 15 pontos.

O time da casa praticamente definiu a vitória no primeiro quarto ao abrir 32 a 19. O alemão Dirk Nowitzki, com seus 24 pontos, e Rajon Rondo, com 9, até tentaram iniciar a reação do Dallas, mas o time da casa assegurou a vantagem até o fim e abriu 1 a 0 na série. A segunda partida do confronto está marcada para esta terça-feira, novamente em Houston.