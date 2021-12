Chicago Bulls derrota os Lakers no 1º jogo após surto de covid-19; Suns vencem Hornets

Em partida decidida nos últimos segundos, o Chicago Bulls venceu o Los Angeles Lakers pelo placar de 115 a 110, no ginásio United Center, em Chicago, pela rodada de domingo da temporada regular da NBA. O resultado deixa o time da casa com 18 vitórias e 10 derrotas, enquanto que o da Califórnia teve seu 15.ª revés em 31 jogos.

A equipe da casa, que disputou sua primeira partida desde o dia 11 deste mês, já que teve jogos adiados por conta de um surto de covid-19, não contou com Zach LaVine e outros que ainda estão no protocolo de saúde e segurança da NBA. No entanto, isso não foi problema para bater os Lakers, que também sofrem dos mesmos problemas, além da recente lesão de Anthony Davis.

Para os Bulls, destaque para o ala-armador DeMar DeRozan, que terminou a partida com 38 pontos. Lonzo Ball, com 19 pontos, Nikola Vucevic, com 19 pontos e 13 rebotes, e Alex Caruso, com 17 pontos e nove rebotes, também contribuíram com a equipe.

Para os visitantes, LeBron James terminou a partida com 31 pontos, 14 rebotes e seis assistências. Russell Westbrook — com 20 pontos, nove rebotes e oito assistências — e Carmelo Anthony, com 21 pontos vindo do banco de reservas, também foram peças importantes para o time visitante.

Suns passeiam contra os Hornets

No Arizona, com extrema facilidade, o Phoenix Suns venceu o Charlotte Hornets por 137 a 106, na Talking Stick Resort Arena, em Phoenix. A pontuação dos mandantes acabou sendo bastante equilibrada. JaVale McGee foi o cestinha da equipe, com 19 pontos. Mikal Bridges e Devin Booker, voltando às quadras após algumas partidas ausente, anotaram 16 cada. DeAndre Ayton e Landry Shamet ficaram com 15.

Pelos Hornets, Miles Bridge acabou a partida como cestinha da partida, com 26 pontos. Vindo do banco de reservas, Kelly Oubre Jr. teve 18 pontos. LaMelo Ball obteve nove pontos, 10 rebotes e sete assistências.

O time de Phoenix (24-5) se mantém na liderança da Conferência Oeste, de toda a NBA, com 24 vitórias e apenas cinco derrotas, um pouco à frente do Golden State Warriors. O de Charlotte, com 50% de aproveitamento (16 triunfos em 32 partidas) fica na nona posição no Leste, dentro da zona de classificação para o "play-in".

Confira os resultados da rodada de domingo da NBA

Detroit Pistons 100 x 90 Miami Heat

Memphis Grizzlies 100 x 105 Portland Trail Blazers

Sacramento Kings 121 x 114 San Antonio Spurs

Chicago Bulls 115 x 110 Los Angeles Lakers

Minnesota Timberwolves 111 x 105 Dallas Mavericks

Phoenix Suns 137 x 106 Charlotte Hornets

Confira a rodada desta segunda-feira na NBA

Boston Celtics x Philadelphia 76ers

Chicago Bulls x Houston Rockets

Memphis Grizzlies x Oklahoma City Thunder

Utah Jazz x Charlotte Hornets

Golden State Warriors x Sacramento Kings

Los Angeles Clippers x San Antonio Spurs