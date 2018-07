Chicago Bulls perde do Sacramento Kings fora de casa na NBA

Nas primeiras colocações da Conferência Leste, o Chicago Bulls não resistiu ao Sacramento Kings e foi derrotado por 103 a 88 na noite desta quinta-feira, fora de casa, em rodada da NBA. Sem inspiração, o Bulls sofreu a quarta derrota na temporada, ainda em busca da regularidade.

Apesar do tropeço, os visitantes contaram com o cestinha do jogo. Jimmy Butler anotou 23 pontos, mas não foi acompanhado pelos companheiros. Sem maior brilho, Mike Dunleavy, Taj Gibson e Aaron Brooks contribuíram com 12 pontos cada. Pelo Sacramento, DeMarcus Cousins comandou os anfitriões, com 22 pontos. Rudy Gay anotou 20.

Com o sétimo triunfo na temporada, o Sacramento se aproximou da zona de classificação para os playoffs na Conferência Oeste. O Chicago, por sua vez, tem oito vitórias e ocupa a terceira colocação da Conferência Leste.

Na outra partida da noite passada, o Los Angeles Clippers derrotaram o Miami Heat por 110 a 93. Blake Griffin e Chris Paul carregaram o Clippers nas costas com 26 pontos cada. Chris Bosh brilhou ao ser o cestinha, com 28 pontos, mas não pôde evitar o sexto revés do Miami em 12 partidas disputadas na temporada até agora.

Confira os jogos desta sexta-feira:

Charlotte Hornets x Orlando Magic

Philadelphia 76ers x Phoenix Suns

Atlanta Hawks x Detroit Pistons

Toronto Raptors x Milwaukee Bucks

Memphis Grizzlies x Boston Celtics

Minnesota Timberwolves x San Antonio Spurs

Oklahoma City Thunder x Brooklyn Nets

Washington Wizards x Cleveland Cavaliers

Dallas Mavericks x Los Angeles Lakers

Denver Nuggets x New Orleans Pelicans

Golden State Warriors x Utah Jazz

Portland Trail Blazers x Chicago Bulls