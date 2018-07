Chicago Bulls renova contrato com astro Derrick Rose

CHICAGO - O Chicago Bulls anunciou nesta quarta-feira a renovação do contrato do armador Derrick Rose, que foi eleito o melhor jogador da última temporada da NBA - o campeonato de 2011/2012 começa no próximo domingo. O novo vínculo do astro de apenas 23 anos terá duração de cinco anos, período no qual ele irá ganhar US$ 94 milhões em salários.

Em apenas três temporadas na liga norte-americana de basquete, todas pelo time de Chicago, Derrick Rose já se tornou um dos principais jogadores da NBA. No último campeonato, ele teve média de 25 pontos, 7,7 assistências e 4,1 rebotes por partida, levando o Bulls à final da Conferência Leste, quando perdeu para o Miami Heat.

"É um sonho jogar pelo Bulls e, com esse novo contrato, o sonho continua", disse Derrick Rose, que agradeceu a todos na equipe e revelou o prazer de jogar na cidade onde cresceu, aproveitando para fazer uma promessa aos torcedores. "Estou comprometido com apenas um objetivo, que é conquistar o título da NBA para Chicago."