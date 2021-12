Chicago Bulls superam ausência de jogadores por covid-19 e vencem Indiana Pacers na NBA

Os desfalques por covid-19 vem causando cada vez mais problemas para franquias e treinadores da NBA, nas últimas semanas. Mas, na noite deste domingo, o Chicago Bulls superou suas próprias baixas para vencer o Indiana Pacers por 113 a 105, em casa, e se aproximar da liderança da Conferência Leste.

Poucas horas antes da partida, o time de Chicago comunicou que Lonzo Ball, Alfonzo McKinnie e Tony Bradley haviam entrado nos protocolos da covid-19. A franquia chegou ao número de 14 casos da doença, incluindo o técnico Billy Donovan. Neste domingo, o time foi comandado pelo assistente Chris Fleming.

Em quadra, Zach LaVine comandou as ações, com seus 32 pontos. O cestinha da partida teve o apoio de DeMar DeRozan, responsável por 24 pontos, e Nikola Vucevic, autor de um "double-double" de 16 pontos e 15 rebotes. Pela equipe visitante, o destaque foi Caris LeVert, com 27 pontos e nove assistências. Myles Turner contribuiu com 19 pontos.

Foi a terceira vitória seguida dos Bulls, que chegou a ter três das suas últimas cinco partidas adiadas por conta da covid-19. A equipe de Chicago ocupa o segundo lugar do Leste, com 20 vitórias e dez derrotas. Só está atrás do Brooklyn Nets, com 22/9, mas que tem um jogo a mais na tabela.

A covid-19 afetou diretamente o confronto entre Miami Heat e o Orlando Magic, também na noite de domingo. O time de Orlando entrou em quadra sem 13 jogadores, vetados por serem incluídos nos protocolos sanitários (ou testaram positivo ou estiveram em contato próximo com quem apresentou sintomas da doença). Uma das baixas foi Cole Anthony, maior pontuador do time na temporada.

Pela equipe de Miami, as baixas foram menos numerosas: Kyle Lowry, PJ Tucker e Bam Adebayo. Em compensação, o time contou com o retorno Jimmy Butler, desfalque em 12 dos últimos 13 jogos da franquia. Ele foi o cestinha do Miami, ao lado do reserva Caleb Martin, com 17 pontos cada. Butler ainda anotou um "double-double", com 11 rebotes.

Estreando no time titular, o calouro Omer Yurtseven também se destacou, com dois dígitos em dois fundamentos diferentes: 16 pontos e 15 rebotes. Pelo Magic, Gary Harris terminou o jogo com 20 pontos. O resultado deixou o Miami em quarto lugar na Conferência Leste, com 21 vitórias e 13 derrotas. O Orlando faz uma das piores campanhas da sua história, com 7/27, na 14ª e penúltima colocação.

Em outro importante jogo da rodada, Nikola Jokic liderou o Denver Nuggets na vitória sobre o Los Angeles Clippers por 103 a 100, fora de casa. O astro do time anotou 26 pontos, igualou seu melhor desempenho em rebotes (22) e ainda registrou oito assistências. Will Barton ajudou com 17 pontos. Pelos Clippers, Eric Bledsoe obteve um "double-double", de 18 pontos e 10 assistências.

Os Nuggets estão em sexto lugar na Conferência Leste, com o mesmo número de vitórias e derrotas: 16. Os Clippers aparecem logo à frente, no quinto posto, com 17 triunfos e 16 revezes.

Confira os resultados da noite deste domingo:

Miami Heat 93 x 83 Orlando Magic

Cleveland Cavaliers 144 x 99 Toronto Raptors

Washington Wizards 96 x 117 Philadelphia 76ers

Sacramento Kings 102 x 127 Memphis Grizzlies

Oklahoma City Thunder 117 x 112 New Orleans Pelicans

San Antonio Spurs 144 x 109 Detroit Pistons

Chicago Bulls 113 x 105 Indiana Pacers

Los Angeles Clippers 100 x 103 Denver Nuggets

Acompanhe os jogos desta segunda-feira:

Charlotte Hornets x Houston Rockets

Atlanta Hawks x Chicago Bulls

Minnesota Timberwolves x Boston Celtics

San Antonio Spurs x Utah Jazz

Phoenix Suns x Memphis Grizzlies

Portland Trail Blazers x Dallas Mavericks

Los Angeles Clippers x Brooklyn Nets