Chicago Bulls vence Boston Celtics e continua na liderança da NBA

CHICAGO - Equipe de melhor campanha na temporada 2011/2012 da NBA, o Chicago Bulls obteve na rodada de quinta-feira a sua 25ª vitória em 32 partidas disputadas. Em casa, a equipe superou o Boston Celtics por 89 a 80, apesar da ausência de Derrick Rose pela quarta partida seguida por conta de uma lombalgia.

O Bulls desperdiçou uma vantagem de 15 pontos, obtida no começo do terceiro quarto. O Celtics reagiu e chegou a liderar o jogo por 61 a 60 no início do período final, mas o Chicago conseguiu se impor para obter a sétima vitória nas últimas oito partidas.

Luol Deng fez 23 pontos e deu dez assistências, enquanto Carlos Boozer também anotou 23 pontos e obteve 15 rebotes. Já Joakim Noah terminou a partida com 16 rebotes e 15 pontos. Kevin Garnett foi o principal destaque do Celtics, com 18 pontos e dez rebotes.

O Los Angeles Clippers superou o Portland Trail Blazers por 74 a 71 e encerrou um jejum de mais de três anos sem bater o adversário fora de casa - o último triunfo como visitante havia sido em 12 de dezembro de 2008. Ambas equipes anotaram seu menor número de pontos em uma partida nesta temporada.

Com 21 pontos e 14 rebotes, Blake Griffin liderou o Clippers, que chegou a estar perdendo por 18 pontos durante o terceiro quarto. A equipe, porém, reagiu e venceu o quarto final por 22 a 11, com Chris Paul anotando seus 13 pontos na partida no último período. Nicolas Batum e Jaml Crawford fizeram 19 pontos cada para o Blazers, que atuou pelo segundo jogo seguido sem LaMarcus Aldridge, que sofreu lesão no tornozelo esquerdo.

Confira os resultados da rodada de quinta-feira da NBA:

Indiana Pacers 93 x 88 New Jersey Nets

Chicago Bulls 89 x 80 Boston Celtics

Portland Trail Blazers 71 x 74 Los Angeles Clippers

