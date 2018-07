Chicago Bulls vence Dallas Mavericks em retorno de Derrick Rose

O Chicago Bulls encerrou sua participação na pré-temporada da NBA com vitória sobre o Dallas Mavericks, com direito a uma cesta nos instantes finais, na noite desta sexta-feira. Jogando em Lincoln, o Bulls venceu por 103 a 102 no retorno de Derrick Rose ao time.

Astro da equipe, Rose voltou a jogar após se recuperar de uma cirurgia na face, que prejudicava sua visão, no fim de setembro. Nesta sexta, ele entrou em quadra durante apenas dez minutos e contribuiu com oito pontos e uma assistência. Foi ofuscado pela atuação de Taj Gibson, autor de 16 pontos, o cestinha do Bulls.

O maior pontuador da partida foi Dirk Nowitzki, responsável por 19 pontos. O Dallas teve ainda o brilho do reserva Dwight Powell, com um duplo-duplo de 14 pontos e 11 rebotes. Apesar da boa atuação da dupla, o time sofreu sua sétima derrota em sete jogos nesta série de amistosos que servem de preparação para a temporada.

O Chicago Bulls teve aproveitamento melhor, com quatro triunfos e quatro derrotas. Agora projeta a estreia na temporada regular, na próxima terça-feira, contra o Cleveland Cavaliers. O Dallas vai enfrentar o Phoenix Suns na quinta.

A rodada de amistosos desta sexta não contou com brasileiros em quadra. Sem Bruno Caboclo e Lucas Bebê, o Toronto Raptors derrotou o Washington Wizards, desfalcado de Nenê, por 92 a 82. E o Atlanta Hawks, sem Tiago Splitter, foi superado pelo Detroit Pistons por 115 a 87.

Outros cinco jogos movimentaram a rodada: Orlando Magic 86 x 76 Memphis Grizzlies, Boston Celtics 81 x 65 Philadelphia 76ers, New Orleans Pelicans 93 x 90 Miami Heat, Minnesota Timberwolves 112 x 108 Milwaukee Books e San Antonio Spurs 111 x 86 Houston Rockets.