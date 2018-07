Chicago Bulls vence facilmente e amplia má fase do Brooklyn Nets na NBA

CHICAGO - A rodada especial de Natal da NBA começou com uma partida que esteve longe de ser emocionante. Mesmo fora de casa, o Chicago Bulls não teve trabalho para atropelar o combalido Brooklyn Nets nesta quarta-feira e aumentar a crise no adversário. Os visitantes arrancaram no segundo tempo para vencerem por fáceis 95 a 78.

As únicas novidades do confronto foram os uniformes diferentes utilizados pelos jogadores, com camisas com manga e com o símbolo de cada equipe no peito. O confronto perdeu em emoção pelas surpreendentes más campanhas de Bulls e Nets e pelos desfalques dos lesionados Brook Lopez, pelo lado nova-iorquino, Derrick Rose e Luol Deng, pelo time de Chicago.

Diante de um adversário mais forte, o Nets conseguiu se manter no jogo nos primeiros dois quartos graças à atuação de Deron Williams, que foi para o intervalo com 14 pontos. No segundo tempo, no entanto, o Bulls impôs seu melhor basquete e disparou no terceiro período para garantir a vitória.

Foi a 11.ª vitória em 27 partidas para o Bulls, que teve Taj Gibson como cestinha nesta quarta, com 20 pontos. Jimmy Butler (15 pontos) e Carlos Boozer (14) também se destacaram. Pelo Nets, que perdeu pela 19.ª vez, Deron Williams caiu de produção no segundo tempo, mas terminou como maior pontuador, com 18.