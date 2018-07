China vence Asiático de Basquete Masculino e se garante no Rio-2016

A seleção chinesa masculina de basquete garantiu neste sábado a última vaga direta para os Jogos Olímpicos do Rio, em 2016. A equipe se tornou campeã asiática de 2015 ao derrotar as Filipinas por 78 a 67, na cidade de Changsha, para delírio da torcida local, e, com isso, confirmou a passagem para o Brasil.

Com os representantes das Américas, da Europa, da África e da Oceania definidos, a disputa do basquete masculino no Rio-2016 já conheceu nove de seus 12 participantes. São eles: Brasil, país-sede, Estados Unidos, Argentina, Venezuela, Austrália, Nigéria, Espanha, Lituânia e a China.

As últimas três vagas serão definidas em três torneios pré-olímpicos que serão disputados no ano que vem. Filipinas, Irã (terceiro colocado no Asiático) e Japão (quarto) vão disputar estas últimas vagas e ainda sonham em vir ao Brasil em 2016.

Para carimbar seu 16.º título em 28 edições do Campeonato Asiático, a China contou com uma mescla eficaz de experiência e juventude. O veterano Yi Jianlian, com passagens pela NBA, foi o cestinha do time na competição, com 16,7 pontos por jogo, e foi bem na decisão deste sábado, com 11 pontos e 15 rebotes. Mas o grande destaque do dia ficou por conta do Zhou Qi, de somente 19 anos, que terminou com 16 pontos e 14 rebotes.

O cestinha, no entanto, foi um terceiro chinês, Guo Ailun, com 19 pontos. Pelo lado filipino, destaque para o norte-americano naturalizado Andray Blatche, outro que passou boa parte da carreira na NBA, que terminou com 17 pontos.