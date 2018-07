Chris Paul, Luol Deng e irmãos Gasol jogarão 1º jogo da NBA na África

A NBA e a NBPA (Associação de Jogadores da NBA) anunciaram oficialmente nesta quinta-feira a lista de jogadores que irão participar do primeiro jogo organizado pela liga de basquete dos Estados Unidos na África, em 1º de agosto, na Ellis Park Arena, em Johannesburgo.

Com ingressos já esgotados, o confronto será entre os denominados Time África e Time Mundo, sendo que os principais astros do duelo serão Chris Paul, do Los Angeles Clippers, Luol Deng, do Miami Heat, e os irmãos Marc Gasol (Memphis Grizzlies) e Pau Gasol (Chicago Bulls).

A partida festiva terá renda revertida para as instituições de caridade Boys & Girls Clubs of South Africa, SOS Children''s Villages Association of South Africa e The Nelson Mandela Foundation.

O Time África, formado por atletas nascidos no continente ou que são filhos de africanos, terá Luol Deng como capitão. Duas vezes eleito para o All-Star Game da NBA, ele tem nacionalidade britânica, mas nasceu no Sudão do Sul.

Essa equipe ainda contará com Al-Farouq Aminu, norte-americano filho de nigerianos que joga pelo Portland Trail Blazers; o grego Giannis Antetokounmpo, também filho de nigerianos que atua no Milwaukee Bucks; o francês Nicolas Batum, do Charlotte Hornets e filho de camaroneses; o congolês Bismack Biyombo (Toronto Raptors); o francês Boris Diaw (filho de senegaleses e jogador do San Antonio Spurs); o senegalês Gorgui Dieng (Minnesota Timberwolves); o nigeriano Festus Ezeli (Golden State Warriors) e o camaronês Luc Mbah a Moute (Sacramento Kings). O congolês Serge Ibaka, do Oklahoma City Thunder, também estava convocado para o confronto, mas não jogará por causa de lesão.

Já o Time Mundo, além de contar com irmãos Gasol, terá Chris Paul (oito vezes eleito para o All-Star Game) como capitão e os outros seguintes jogadores: os norte-americanos Bradley Beal (Washington Wizards), Kenneth Faried (Denver Nuggets), Jeff Green (Memphis Grizzlies), Marcus Smart e Evan Turner (ambos Boston Celtics), além do montenegrino Nikola Vucevic (Orlando Magic).

Cinco vezes campeão da NBA, Gregg Popovich será o técnico do Time África, enquanto Lionel Hollins, do Brooklyn Nets, comandará o Time Mundo. O congolês Dikembe Mutombo, embaixador mundial da NBA, e o nigeriano Hakeem Olajuwon, embaixador da NBA na África, também participarão do evento. Os dois são ex-jogadores de sucesso na liga de basquete dos Estados Unidos.