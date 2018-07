Chris Paul e Harden brilham, Rockets bate Spurs e ganha 12ª seguida na NBA

O Houston Rockets segue irresistível neste início de temporada da NBA. Líder da Conferência Oeste, o time texano superou com facilidade até o seu rival local San Antonio Spurs, em noite inspirada de Chris Paul e James Harden. Na rodada de sexta-feira, a dupla liderou o Rockets à 12.ª vitória seguida, desta vez por 124 a 109, em casa.

Abusando da velocidade e dos arremessos de longe, como de costume, o time de Houston disparou no placar logo no primeiro quarto, quando abriu 15 pontos de frente. A partir daí, apenas administrou a vantagem para obter a 23.ª vitória na temporada - melhor campanha da NBA - e impor a décima derrota ao Spurs, terceiro colocado do Oeste.

Quem tomou as rédeas da partida e garantiu o triunfo foram os dois principais nomes do Rockets. O armador Chris Paul e o ala/armador James Harden terminaram com 28 pontos cada. Chris Paul ainda deu oito assistências e conseguiu sete roubos, enquanto Harden anotou sete rebotes e seis assistências.

O Rockets ainda contou com os "double-doubles" de Clint Capela (18 pontos e 10 rebotes) e Ryan Anderson (12 pontos e 10 rebotes). Por outro lado, Nenê foi discreto e não pontuou nos 12 minutos em que atuou. Pelo Spurs, LaMarcus Aldridge foi o cestinha com 16 pontos, enquanto Joffrey Lauvergne saiu do banco para marcar 14.

Se o líder do Oeste segue a pleno vapor, o do Leste vive momento oscilante. O Boston Celtics sofreu sua terceira derrota nas últimas cinco partidas ao cair na sexta-feira para o Utah Jazz, apenas nono colocado do Oeste, por 107 a 95, mesmo atuando em casa. Foi a sétima derrota do Celtics, enquanto o Jazz venceu pela 14.ª vez.

O armador Ricky Rubio foi o maior pontuador do Utah Jazz com 22 pontos, além de sete rebotes e cinco assistências, enquanto Donovan Mitchell, Jonas Jerebko e Rodney Hood marcaram 17 cada. Raulzinho não atuou, novamente por problema físico. O cestinha, porém, saiu do lado do Celtics: Kyrie Irving, com 33 pontos.

Quem vive ótimo momento é o Chicago Bulls. Pior equipe da NBA há cinco partidas, o time reagiu com o retorno de Nikola Mirotic após lesão e somou a quinta vitória consecutiva - todas após a volta do ala/pivô - ao bater o Milwaukee Bucks por 115 a 109, mesmo fora de casa. São sete triunfos para o time de Chicago, agora o penúltimo do Leste, enquanto o Bucks somou a 12.ª derrota e é o quarto da mesma conferência.

Mirotic perdeu os primeiros jogos da temporada lesionado, após levar um soco na cara de seu companheiro Bobby Portis. Curiosamente, porém, são eles que comandam esta reação do Bulls. Na sexta, Portis saiu do banco para ser o cestinha da equipe, com 27 pontos, além de 12 rebotes, enquanto Mirotic marcou 22. Pelo Bucks, destaque para os 29 pontos de Giannis Antetokounmpo - ainda pegou 16 rebotes - e Khris Middleton.

Na mesma conferência, o Detroit Pistons visitou o Indiana Pacers e venceu o confronto direto por uma vaga nos playoffs por 104 a 98, com 23 pontos e 13 rebotes de Andre Drummond. As duas equipes tem 16 vitórias e 13 derrotas, mas o Pistons está uma posição acima e é o sexto do Leste.

Em outro duelo de postulantes aos playoffs, o Oklahoma City Thunder conseguiu uma grande vitória fora de casa sobre o Philadelphia 76ers, em uma batalha de três prorrogações. Os visitantes fizeram 119 a 117 e chegaram ao 14.º triunfo, na oitava posição do Oeste. O 76ers tem o mesmo número e é o décimo do Leste.

Russell Westbrook conseguiu seu décimo "triple-double" na temporada e comandou o Thunder com 27 pontos, 18 rebotes e 15 assistências, auxiliado pelos 24 pontos de Carmelo Anthony e Paul George. Pelo 76ers, destaque para os 34 pontos e oito rebotes de Joel Embiid.

Confira os resultados da NBA na sexta-feira:

Charlotte Hornets 98 x 104 Miami Heat

Indiana Pacers 98 x 104 Detroit Pistons

Orlando Magic 88 x 95 Portland Trail Blazers

Philadelphia 76ers 117 x 119 Oklahoma City Thunder

Washington Wizards 100 x 91 Los Angeles Clippers

Boston Celtics 95 x 107 Utah Jazz

Toronto Raptors 120 x 87 Brooklyn Nets

Memphis Grizzlies 96 x 94 Atlanta Hawks

Milwaukee Bucks 109 x 115 Chicago Bulls

Denver Nuggets 117 x 111 New Orleans Pelicans

Houston Rockets 124 x 109 San Antonio Spurs

Acompanhe as partidas deste sábado na NBA:

Charlotte Hornets x Portland Trail Blazers

Cleveland Cavaliers x Utah Jazz

New York Knicks x Oklahoma City Thunder

Miami Heat x Los Angeles Clippers

Houston Rockets x Milwaukee Bucks

Minnesota Timberwolves x Phoenix Suns

San Antonio Spurs x Dallas Mavericks

Memphis Grizzlies x Boston Celtics