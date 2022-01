Chris Paul tem grande atuação, Suns superam o Utah Jazz e faturam a 7ª vitória seguida na NBA

O Phoenix Suns está cada vez mais embalado na temporada regular da NBA. Após o vice na última edição do campeonato, o time de Chris Paul segue impondo seu ritmo aos rivais. Na noite desta segunda-feira, faturou a sétima vitória consecutiva ao superar o Utah Jazz por 115 a 109, em casa.

Os Suns contaram com grande atuação dos seus principais jogadores. Chris Paul esteve perto de alcançar um "triple-double", com seus 27 pontos, 14 assistências e nove rebotes. O maestro conduziu a equipe no último quarto, quando anotou 15 pontos e ajudou o time a buscar a virada no placar e evitar qualquer reação dos visitantes - o Jazz chegou a exibir 95 a 91 no placar.

Devin Booker foi o cestinha da partida, com 33 pontos, além de anotar sete rebotes e três assistências. E Cameron Johnson contribuiu com 20 pontos e seis rebotes. Com o novo triunfo, os Suns chegaram a 37 no total (e nove derrotas), igualando seu melhor início de temporada da história, registrado na temporada 2006-2007.

Pela equipe de Utah, Donovan Mitchell, Rudy Gobert e Mike Conley foram desfalques. Jordan Clarkson liderou o time, com 22 pontos. Mas não evitou a oitava derrota nos últimos 11 jogos da franquia, que aparece na quarta colocação da Conferência Oeste, com 30 vitórias e 18 revezes. Os Suns lideram a tabela e exibem a melhor campanha do campeonato até agora.

Jogando fora de casa, o Chicago Bulls sofreu na noite passada, mas bateu o Oklahoma City Thunder por 111 a 110. O time visitante não teve DeMar DeRozan, porém contou com o retorno de Zach LaVine, responsável por 23 pontos. Nikola Vucevic obteve um "double-double", de 26 pontos e 15 rebotes, e Ayo Dosunmu anotou 24 pontos.

Com a boa atuação do trio, os Bulls abriram 28 pontos de vantagem no terceiro quarto. Mas caíram de rendimento na sequência e permitiram a aproximação dos anfitriões, liderados por Shai Gilgeous-Alexander, cestinha do confronto, com 31 pontos. Ele teve a chance de buscar o empate nos segundos finais, mas falhou no arremesso livre.

O time de Chicago é o vice-líder da Conferência Leste, com 29 vitórias e 17 derrotas. E o Thunder figura no 15º e último lugar do Oeste, com 14 triunfos e 33 revezes.

Confira os resultados da noite desta segunda-feira:

Cleveland Cavaliers 95 x 93 New York Knicks

Oklahoma City Thunder 110 x 111 Chicago Bulls

New Orleans Pelicans 117 x 113 Indiana Pacers

Phoenix Suns 115 x 109 Utah Jazz

Acompanhe os jogos desta terça-feira:

Toronto Raptors x Charlotte Hornets

Detroit Pistons x Denver Nuggets

Washington Wizards x Los Angeles Clippers

Philadelphia 76ers x New Orleans Pelicans

Brooklyn Nets x Los Angeles Lakers

Boston Celtics x Sacramento Kings

Houston Rockets x San Antonio Spurs

Golden State Warriors x Dallas Mavericks

Portland Trail Blazers x Minnesota Timberwolves