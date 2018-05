Chris Paul tem lesão confirmada e desfalca Rockets no sábado contra Warriors

O Houston Rockets recebeu nesta sexta-feira uma péssima notícia para a sequência dos playoffs da NBA. O armador Chris Paul teve confirmada uma lesão muscular na coxa direita e foi cortado do duelo deste sábado contra o Golden State Warriors na casa do adversário.

O confronto é o sexto da decisão da Conferência Oeste e pode garantir o Rockets na final da competição em caso de triunfo. O time de Houston lidera a série por 3 a 2 muito graças a Chris Paul. No jogo cinco, ele teve uma atuação arrasadora, com 20 pontos, sendo 18 nos últimos dois quartos. Também pegou sete rebotes e deu seis assistências.

A lesão veio no final do último quarto e o departamento médico do Rockets não informou o tempo de recuperação. Na nota em que informou da ausência do atleta na próxima partida, o time texano disse apenas que o jogador será reavaliado assim que voltar de Oakland.

Chris Paul tem 33 anos e chegou pela primeira vez na carreira a uma decisão de conferência na NBA. Na atual temporada, ele tem média de 21,1 pontos por partida, com 5,8 assistências e 5,9 rebotes.