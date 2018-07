Cidade canadense sediará Pré-Olímpico feminino de basquete

Dias depois de anunciar que o Pré-Olímpico masculino seria disputado na cidade de Monterrey, no México, a Federação Internacional de Basquete (Fiba) revelou nesta segunda-feira que a competição feminina acontecerá no Canadá. A cidade de Edmonton receberá o torneio que dará vagas nos Jogos do Rio, em 2016.

"Poder anunciar o Canadá e a cidade de Edmonton como anfitriões do campeonato continental feminino é uma grande notícia para nós na Fiba Américas. É lógico ter o evento no Canadá como celebração do grande trabalho e dos resultados positivos da equipe nacional feminina para o país e nosso continente nos últimos anos", afirmou o presidente da Fiba Américas, Usie Richards.

Dez seleções disputarão o torneio de 9 a 15 de agosto do ano que vem no ginásio da Universidade de Alberta, em Edmonton, com capacidade para 2,5 mil pessoas. Estados Unidos, atuais campeões olímpicos, e Canadá, sede, estão confirmados no Pré-Olímpico, ao lado de Cuba, Ilhas Virgens, Porto Rico e República Dominicana. Estas seleções agora esperam as quatro primeiras colocadas do Sul-Americano, que acontecerá no Equador e começa esta semana.

Desta forma, o Brasil ainda depende do resultado em território equatoriano para se garantir no Pré-Olímpico. O País deve ter uma das vagas para a Olimpíada de 2016, por ser a sede do evento, mas a Fiba costuma ser rígida com os convites e exigirá algumas garantias da seleção. Se a participação brasileira na Olimpíada for confirmada, o Pré-Olímpico servirá apenas como Copa América para a equipe.