Clarissa assina com Chicago Sky e será 4ª brasileira na WNBA

Clarissa dos Santos, de 26 anos, também é presença constante na seleção brasileira feminina de basquete. A pivô participou dos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, além de ter sido medalhista de bronze nos Jogos Pan-Americanos de 2011 e na Copa América de 2013, torneio que venceu dois anos antes. Além disso, foi campeã sul-americana em 2013 e 2014, sendo eleita a melhor jogadora da competição no ano passado.

A pivô brasileira assinou um contrato para um período de treinamentos com o Chicago Sky, com apresentação marcada para 17 de maio, tendo a possibilidade de ser aproveitada no próximo campeonato da WNBA, em que o seu time, o atual campeão da Conferência Leste, estreará em 5 de junho, diante do Indiana Fever.

Além de Clarissa, Damiris, Erika e Nadia também estão vinculadas a times da WNBA. Damiris, que é companheira de Clarissa no Americana, joga pelo Minnesota Lynx, enquanto Erika e Nadia, ambas do Atlanta Dream, atuam no Brasil pelo América de Recife.