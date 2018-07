Cleveland Cavaliers fará sorteio de ingressos para a volta de LeBron

A Quicken Loans Arena tem capacidade para pouco mais de 20 mil pessoas. E estará completamente lotada em todos os 41 jogos do Cleveland Cavaliers nesta temporada da NBA (primeira fase). Por causa da volta do astro LeBron James, a procura por ingressos individuais é enorme e o clube resolveu fazer sorteios para que todos tenham o direito de ver o jogador em ação.

Como os carnês para os 41 jogos da temporada estão esgotados desde junho, quando o astro anunciou a saída do Miami Heat e seu retorno ao time de Ohio, a busca por jogos avulsos perdeu controle e a direção do clube quer privilegiar a todos.

"Foi um desejo intencional para garantir que a gente pudesse trazer a maior diversificação de fãs para ver nossos jogos", falou Len Komorski, CEO da franquia."Esses fãs estavam conosco nos tempos ruins e nos tempos bons e queremos os ingressos nas mãos deles ao invés dos cambistas", completou.

A partir do dia 26 de setembro, os torcedores colocarão seu nome numa lista para sorteios. Os escolhidos na primeira semana de cada mês terão direito a seis ingressos para jogos do mês seguinte. O preço da tão sonhada entrada será de acordo com o adversário e a importância da partida.

A medida servirá para os fãs que vêm de várias outras cidades ou mesmo país e também dificultará a ação dos cambistas.