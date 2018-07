Cleveland Cavaliers fica a uma vitória da vaga na NBA

No jogo deste domingo, o destaque do Cavaliers foi, como sempre, o astro LeBron James. Ele conseguiu 37 pontos, 11 assistências e 12 rebotes, comandando a vitória em Chicago. Enquanto isso, Anderson Varejão teve uma atuação discreta no time de Cleveland, somando apenas três pontos e três rebotes durante os 19 minutos em que esteve em quadra.

Em outra partida disputada neste domingo, também válida pela Conferência Leste da liga norte-americana de basquete, o Miami Heat ganhou em casa do Boston Celtics, por 101 a 92, e evitou a eliminação. Mas, apesar da vitória, o time de Miami continua em grande desvantagem na série, perdendo por 3 a 1 - a próxima partida será na terça-feira, em Boston.

Assim como fez LeBron James pelo Cleveland Cavaliers, o astro Dwayne Wade foi decisivo para a vitória do Heat neste domingo. Ele terminou com 46 pontos - foram 19 pontos apenas no último quarto -, quebrando seu recorde pessoal em jogos dos playoffs. Além disso, conseguiu cinco rebotes e cinco assistências para vencer, praticamente sozinho, o Celtics.