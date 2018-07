Cleveland Cavaliers quer forçar o sétimo jogo na final da NBA

A temporada 2015-2016 da NBA pode conhecer nesta quinta-feira o campeão. Com vantagem de 3 a 2, o Golden State Warriors conquista o bicampeonato se vencer o Cleveland Cavaliers na Quicken Loans Arena. Em casa, LeBron James e Kyrie Irving querem repetir o desempenho de segunda-feira, em Oakland, quando anotaram 41 pontos cada, para forçar o sétimo jogo, que aconteceria no domingo, na Oracle Arena. A partida começa às 22h, com transmissão da ESPN.

A novidade será o retorno de Draymond Green, que desfalcou o Golden State no quinto jogo. O ala foi suspenso pelo acúmulo de faltas flagrante. Por outro lado, o técnico Steve Kerr perdeu Andrew Bogut. O pivô australiano sofreu uma contusão no joelho esquerdo e para por até oito semanas.

Desta maneira, há uma possibilidade de Kerr repetir uma formação utilizada na final da temporada passada, quando entrou com Andre Iguodala no lugar de Bogut no jogo cinco da série e surpreendeu o Cleveland. Agora não será uma surpresa, mas certamente é uma boa opção.

Do outro lado, Tyronn Lue deve entrar em quadra com o mesmo quinteto que superou o Golden State no jogo cinco. O técnico só espera uma melhor contribuição de Kevin Love.

JOGO 1

Golden State Warriors 104 x 89 Cleveland Cavaliers

Após muito expectativa sobre o desempenho dos "Splash Brothers", Stephen Curry e Klay Thompson, quem comandou a vitória de Golden State foram os reservas. Destaque para o brasileiro Leandrinho, que anotou 11 pontos e não errou nenhum arremesso de quadra.

JOGO 2

Golden State Warriors 110 x 77 Cleveland Cavaliers

Na segunda partida, mais um atropelo dos Warriors: 110 a 77. Este jogo foi marcado pela grande atuação de Draymond Green, com 28 pontos, 7 rebotes e 5 assistências. Leandrinho somou 10, errou somente dois arremessos e saiu de quadra aplaudido de pé pela torcida local. "A gente não fez nada, não foi melhor do que eles em nada", resumiu LeBron James.

JOGO 3

Cleveland Cavaliers 120 x 90 Golden State Warriors

Se na Califórnia quem mandou foi Golden State, o mesmo aconteceu com os Cavaliers em Ohio. Cleveland triunfou por 120 a 90, após finalmente uma boa atuação de "King" James, cestinha com 32 pontos. A partida também marcou o reencontro de Anderson Varejão com a franquia que defendeu por 12 anos antes de ser dispensado e contratado pelos Warriors.

JOGO 4

Cleveland Cavaliers 97 x 108 Golden State Warriors

Os Warriors roubaram o primeiro mando de campo no Jogo 4, quando fizeram 108 a 97 em Cleveland e ficaram a uma vitória do título. No confronto, Golden State quebrou o recorde de bolas de três pontos na história das finais, com 17 acertos. Curry e Thompson somaram 63 pontos.

JOGO 5

Golden State Warriors 97 x 112 Cleveland Cavaliers

Oakland esperava testemunhar o bicampeonato dos Warriors na Oracle Arena, mas a torcida da cidade californiana foi frustrada pelas atuações de "King" James e Kyrie Irving, com 41 pontos cada um. Pela primeira vez nas decisões da NBA dois companheiros de time fizeram pelo menos 40 pontos. A partida também ficou marcada pela ausência de Draymond Green, suspenso pelo excesso de faltas flagrante.