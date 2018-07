Cleveland Cavaliers surpreende e vence Los Angeles Lakers na NBA

O Cleveland Cavaliers surpreendeu na noite de quarta-feira ao derrotar o Los Angeles Lakers por 104 a 99, em casa. A vitória serviu como uma vingança para equipe de pior campanha na temporada 2010/2011, já que o Cavaliers havia perdido fora de casa para os atuais bicampeões da NBA por 112 a 57, em 11 de janeiro. O Cleveland soma agora dez vitórias em 56 partidas disputadas.

Ramon Sessions foi o cestinha da partida com 32 pontos e contou com o auxílio de Antawn Jamison, com 19 pontos e dez rebotes, e J.J. Hickson, com 15 rebotes e 13 pontos, para levar o Cavaliers ao triunfo. O espanhol Pau Gasol foi o principal destaque do Lakers, com 30 pontos e 20 rebotes. Já Kobe Bryant somou 17 pontos e 12 rebotes. Ambos, porém, não conseguiram evitar a terceira derrota seguida do Lakers na NBA.

Em casa, o Toronto Raptors perdeu para o Miami Heat por 103 a 95, com atuação apagada do brasileiro Leandrinho Barbosa, que fez apenas cinco pontos e deu quatro assistências. Assim, o Heat segue a sua perseguição ao Boston Celtics, líder da Conferência Leste. A equipe está na segunda colocação, com 41 vitórias e 15 derrotas. Já o Raptors é o vice-lanterna, com apenas 15 triunfos em 56 partidas.

Em sua primeira partida no Canadá desde que trocou o Toronto pelo Miami, Chris Bosh teve bom desempenho, com 25 pontos. E os outros astros do Heat também de destacaram. LeBron James conseguiu um "double-double", com 23 pontos e 13 rebotes, e Dwyane Wade anotou 28 pontos. O pivô italiano Andrea Barngani, do Raptors, foi o cestinha do jogo com 38 pontos.

O Denver Nuggets superou, fora de casa, o Milwaukee Bucks por 94 a 87. O brasileiro Nenê Hilário teve desempenho regular, com dez pontos e cinco rebotes. Carmelo Anthony liderou o Nuggets, com 38 pontos e 12 rebotes. Corey Maggette foi o destaque do Bucks com 33 pontos.

Resultados de 16 de fevereiro:

Orlando Magic 101 x 76 Washington Wizards

Toronto Raptors 95 x 103 Miami Heat

Boston Celtics 94 x 80 New Jersey Nets

Cleveland Cavaliers 104 x 99 Los Angeles Lakers

Detroit Pistons 115 x 109 Indiana Pacers

New York Knicks 102 x 90 Atlanta Hawks

Minnesota Timberwolves 90 x 98 Los Angeles Clippers

Dallas Mavericks 116 x 100 Sacramento Kings

Houston Rockets 105 x 114 Philadelphia 76ers

Milwaukee Bucks 87 x 94 Denver Nuggets

Utah Jazz 100 x 107 Golden State Warriors

Portland Trail Blazers 103 x 96 New Orleans Hornets

Jogos de 17 de fevereiro:

Chicago Bulls x San Antonio Spurs

Phoenix Suns x Dallas Mavericks