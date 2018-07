Cleveland Cavaliers vence na abertura dos playoffs

Os playoffs da NBA começaram neste sábado. E logo na abertura da fase decisiva do campeonato, o Cleveland Cavaliers, time de melhor campanha na temporada regular, conseguiu uma tranquila vitória em casa sobre o Chicago Bulls, por 96 a 83, abrindo vantagem na série melhor de sete jogos.

Favorito ao título, o Cavaliers contou com boa atuação de seus dois principais astros para vencer neste sábado. LeBron James fez 24 pontos e liderou o time em quadra, enquanto Shaquille O''Neal, que não jogava desde o dia 25 de fevereiro por causa de lesão, somou 12 pontos e cinco rebotes.

O brasileiro Anderson Varejão também teve uma atuação convincente na abertura dos playoffs. Saindo do banco de reservas, ele conseguiu oito pontos e 15 rebotes para o time de Cleveland. Do lado do Chicago Bulls, Derrick Rose marcou 28 pontos e terminou como cestinha da partida.

Agora, as duas equipes voltam a se encontrar na segunda-feira, novamente em Cleveland, no segundo jogo da série válida pela Conferência Leste da liga norte-americana de basquete.