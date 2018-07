Cleveland demite técnico após nova eliminação na NBA

Eliminado mais uma vez nos playoffs da NBA, o Cleveland Cavaliers anunciou nesta segunda-feira a demissão do técnico Mike Brown. O anúncio ocorre depois de o treinador amargar o quinto ano seguido sem título na liga profissional de basquete dos Estados Unidos, mesmo contando com o astro LeBron James desde o início de sua trajetória.

A demissão de Brown era esperada depois que o Cleveland foi eliminado pelo Boston Celtics nas semifinais da Conferência Leste na NBA. "Depois de uma análise longa e profunda de todos os fatores que levaram ao desapontamento precoce nas duas últimas edições dos playoffs, concluímos que é a hora de os Cavaliers partirem para uma nova direção", justificou Dan Gilbert, dono do Cleveland, em comunicado oficial.

Em cinco temporadas à frente do Cavaliers, Brown, que ainda tinha um ano de contrato a cumprir, ganhou 272 partidas e perdeu 138. Em 2009, ele chegou a ser eleito o técnico do ano na NBA, depois de ter levado o time à final da Conferência Leste, quando caiu diante do Orlando Magic.

Além de demitir Brown, o Cleveland ainda não sabe se poderá contar com o basquete de LeBron James na próxima temporada. O jogador, duas vezes eleito MVP (Jogador Mais Valioso) da NBA, estará liberado para negociar com outras equipes a partir do dia 1.º de julho, quando se tornará agente livre.

New York Knicks, Chicago Bulls e Miami Heat já acenaram com ofertas astronômicas para tirar o astro de Cleveland na próxima temporada. O New Jersey Nets também manifestou interesse em contar com LeBron James, que hoje é o principal astro da NBA ao lado de Kobe Bryant, do Los Angeles Lakers.