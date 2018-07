Cleveland e Boston avançam e se enfrentam na NBA

Depois do Orlando Magic, mais duas equipes avançaram às semifinais dos playoffs da Conferência Leste da NBA. Na noite de terça-feira, Cleveland Cavaliers e Boston Celtics triunfaram e fecharam suas respectivas séries melhor de sete jogos em 4 a 1. Agora, as duas franquias vão se enfrentar.

Equipe de melhor campanha na temporada regular da NBA, o Cleveland Cavaliers fez um duelo equilibrado com o Chicago Bulls e triunfou por 96 a 94, em casa. LeBron James foi o principal destaque da equipe, com 19 pontos, dez rebotes e nove assistências. Já Antawn Jamison, com 25 pontos, foi o cestinha da equipe.

O brasileiro Anderson Varejão atuou por 27 minutos e teve atuação discreta, com sete rebotes e cinco pontos. Derrick Rose fez 31 pontos para o Bulls e foi o cestinha da partida, mas não conseguiu evitar a eliminação da sua equipe na primeira rodada dos playoffs da NBA.

Em casa, o Boston Celtics avançou nos playoffs da NBA ao derrotar o Miami Heat por 96 a 86. Em mais uma boa atuação coletiva, a equipe teve Ray Allen, com 24 pontos, Rajon Rondo, com 16 pontos e 12 assistências, e Kevin Garnett, com 14 pontos e oito rebotes, como principais destaques. Mais uma vez Dwyane Wade comandou o Heat, com 31 pontos, dez assistências e oito rebotes, o que foi insuficiente para evitar a derrota.

Com autoridade, o Los Angeles Lakers se recuperou das derrotas fora de casa e venceu o Oklahoma City Thunder por 111 a 87, abrindo 3 a 2 na série melhor de sete jogos dos playoffs da Conferência Oeste. O espanhol Pau Gasol foi o principal destaque do time da Califórnia, com 25 pontos e 11 rebotes. Já Kobe Bryant fez 13 pontos e deu sete assistências. Kevin Durant anotou 17 pontos para o Thunder.

O Dallas Mavericks se manteve vivo na série contra o San Antonio Spurs e, após três derrotas, venceu por 103 a 81, em casa, diminuindo a vantagem do rival para 3 a 2. Caron Butler foi o grande nome do jogo, com 35 pontos e 11 rebotes. Já o armador francês Tony Parker foi o cestinha do Spurs, com 18 pontos.

Os playoffs da NBA prosseguem nesta quarta-feira com as partidas Atlanta Hawks x Milwaukee Bucks e Denver Nuggets x Utah Jazz.