Cleveland e Denver vencem e brasileiros brilham na NBA

Com boas atuações, Anderson Varejão e Nenê ajudaram seus times a vencer seus respectivos jogos na rodada da noite desta terça-feira, pela temporada regular da NBA. O primeiro deles colaborou para o Cleveland Cavaliers bater o Philadelphia 76ers por 101 a 93. Já o segundo teve participação ainda mais destacada no triunfo do Denver Nuggets sobre o New York Knicks, por 120 a 118.

Atuando em casa, Nenê brilhou com 17 pontos e cinco rebotes durante os 29 minutos que esteve em quadra. Com o triunfo, o Denver Nuggets agora contabiliza seis vitórias e cinco derrotas na Conferência Oeste da NBA, enquanto o Knicks amargou o seu oitavo revés em 11 confrontos.

Já pelo Cleveland, Anderson Varejão voltou a atuar como titular, marcando nove pontos e pegando cinco rebotes durante os 30 minutos que jogou. Agora, a equipe do brasileiro soma cinco vitórias e cinco derrotas na Conferência Leste. Já o Philadelphia 76ers, que foi superado fora de casa, tem apenas dois triunfos em 11 partidas até aqui.

No final das contas, Carmelo Anthony foi decisivo para a vitória do Cleveland, pois fechou a partida como cestinha, com 26 pontos, seguido de perto por Amare Stoudemire, do Knicks, que fez 24.

E, se Anderson Varejão e Nenê brilharam, o Los Angeles Lakers voltou a festejar uma vitória, depois de amargar duas derrotas seguidas. Atual bicampeão da NBA, a equipe bateu o Milwaukee Bucks por 118 a 107, fora de casa. Com isso, agora tem nove triunfos em 11 partidas e deixou o seu rival com cinco vitórias e seis derrotas.

Kobe Bryant foi o cestinha do Lakers no duelo, com 31 pontos, enquanto o seu companheiro de equipe Pau Gasol também se destacou, com 18 tentos e dez rebotes. Pelo lado do Bucks, Brandon Jennings brilhou ao fechar o confronto com a mesma pontuação de Bryant.

Já em outro duelo disputado na noite de terça, o Toronto Raptors mais uma vez não pôde contar com o brasileiro Leandrinho, lesionado, e voltou a ser derrotado. A equipe caiu diante do Washington Wizards, fora de casa, por 109 a 94. Foi a nona derrota em 11 jogos da equipe canadense, que amarga a lanterna da Conferência Leste, enquanto o time da capital norte-americana agora tem três triunfos em nove duelos.

Confira os resultados desta terça-feira na NBA:

Cleveland Cavaliers 101 x 93 Philadelphia 76ers

Indiana Pacers 92 x 102 Atlanta Hawks

Washington Wizards 109 x 94 Toronto Raptors

Memphis Grizzlies 99 x 100 Portland Trail Blazers

Milwaukee Bucks 107 x 118 Los Angeles Lakers

Houston Rockets 92 x 95 Chicago Bulls

Denver Nuggets 120 x 118 New York Knicks

Confira os jogos desta quarta-feira:

Miami Heat x Phoenix Suns

Philadelphia 76ers x Toronto Raptors

Boston Celtics x Washington Wizards

Detroit Pistons x Los Angeles Lakers

Minnesota Timberwolves x Los Angeles Clippers

New Orleans Hornets x Dallas Mavericks

Oklahoma City Thunder x Houston Rockets

Utah Jazz x New Jersey Nets

San Antonio Spurs x Chicago Bulls

Sacramento Kings x New York Knicks