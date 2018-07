Cleveland vence e abre 2 a 0 sobre o Chicago na NBA

O Cleveland Cavaliers contou com uma atuação brilhante de LeBron James para derrotar o Chicago Bulls por 112 a 102, na noite de segunda-feira. Com o triunfo, a equipe de melhor campanha da temporada regular da NBA abriu 2 a 0 na série melhor de sete jogos, válida pela primeira rodada dos playoffs da Conferência Leste.

Lebron James foi o cestinha da partida, com 40 pontos. O astro do Cavs ainda conseguiu oito rebotes e deu oito assistências. Já o brasileiro Anderson Varejão, que começou a partida no banco de reservas, atuou por 27 minutos, com sete pontos, cinco rebotes e uma assistência. Joakim Noah foi o principal jogador do Chicago Bulls, com 25 pontos e 13 rebotes.

Fora de casa, o Utah Jazz conseguiu um importante triunfo na noite de segunda-feira ao superar o Denver Nuggets por 114 a 111, empatando a série melhor de sete jogos entre as equipes da Conferência Oeste da NBA em 1 a 1. Para isso, contou com atuação destacada de Deron Williams, cestinha da partida com 33 pontos. Ele ainda deu 14 assistências. O armador teve o apoio de Carlos Boozer, que também conseguiu um "double-double", com 20 pontos e 15 rebotes.

Carmelo Anthony, com 32 pontos, e Chauncey Billups, com 17 pontos e 11 assistências, foram os principais jogadores do Nuggets. Nenê Hilário também teve bom desempenho. O pivô brasileiro atuou por 41 minutos, com 18 pontos e seis rebotes.

Os playoffs da NBA prosseguem nesta terça-feira com as partidas Atlanta Hawks x Milwaukee Bucks, Boston Celtics x Miami Heat, Phoenix Suns x Portland Trail Blazers e Los Angeles Lakers x Oklahoma City Thunder.