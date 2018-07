Cleveland vence por um ponto, 'varre' o Atlanta e vai invicto à final do Leste Com uma bela atuação do ala/pivô Kevin Love, o Cleveland Cavaliers venceu o Atlanta Hawks fora de casa por 100 a 99, neste domingo, na Philips Arena, em Atlanta, e assegurou uma vaga na decisão da Conferência Leste da NBA pela segunda temporada seguida ao fechar a série semifinal por 4 a 0.