Clippers bate Jazz e conclui mês invicto na NBA

O Los Angeles Clippers conquistou a 17ª vitória consecutiva na temporada 2012/2013 da NBA ao superar na rodada deste domingo o Utah Jazz, em casa, por 107 a 96. Assim, se tornou a terceira equipe na história da liga norte-americana de basquete a registrar um mês perfeito, sem sequer uma derrota. Além disso, a equipe segue com a melhor campanha do campeonato, com 25 triunfos e apenas seis derrotas.

Com o triunfo, o Clippers terminou dezembro com 16 vitórias e nenhuma derrota, igualando feitos alcançados anteriormente por San Antonio Spurs na temporada 1995/1996 e no Los Angeles Lakers no campeonato de 1971/1972. Além disso, a série invicta da equipe é a maior desde que o Boston Celtics venceu 19 jogos seguidos há quatro anos.

Jamal Crawford foi decisivo para o triunfo ao fazer 11 dos seus 19 pontos no último período. Caron Butler marcou 29 pontos para o Clippers, incluindo seis cestas de três, enquanto Chris Paul somou 19 pontos e nove assistências. Al Jefferson foi o cestinha da partida, com 30 pontos para o Jazz e Gordon Hayward fez 16.

A derrota deste domingo foi a terceira do Utah na atual sequência de triunfos do Clippers. A equipe também perdeu os últimos três jogos e venceu apenas duas das últimas nove partidas.

Também na noite de domingo, o San Antonio Spurs superou o Dallas Mavericks por 111 a 86, fora de casa. Tony Parker anotou 21 pontos e deu nove assistências, enquanto Manu Ginóbili fez 20 pontos. Já Tim Duncan somou 18 pontos e 10 rebotes. O brasileiro Tiago Splitter atuou por 27 minutos, com 13 pontos, seis rebotes e uma assistência.

Com um ritmo forte, o Spurs fez 20 a 6 logo no começo da partida e não teve a sua liderança ameaçada. A derrota deste domingo foi a sexta consecutiva do Mavericks, que não tinha uma sequência tao negativa desde janeiro de 2011. Darren Collison anotou 18 pontos para o Dallas e Dirk Nowitzki fez apenas oito.

O Boston Celtics sofreu a sua terceira derrota no giro pela Califórnia ao perder para o Sacramento Kings por 118 a 96, na noite de domingo. Isaiah Thomas foi o cestinha da partida com 27 pontos. John Salmons fez 23, Jason Thompson marcou 20 e DeMarcus Cousins conseguiu 12 pontos, 10 rebotes e 10 assistências pelo Kings.

Paul Pierce e Jason Terry marcaram 20 pontos cada para o Celtics e Kevin Garnett somou 16 pontos e 12 rebotes. O brasileiro Leandrinho Barbosa anotou dois pontos, deu uma assistência e obteve um rebote nos quatro minutos em que atuou.

No outro jogo da rodada de domingo, o Detroit Pistons derrotou o Milwaukee Bucks por 96 a 94, em casa.

Confira os jogos da rodada desta segunda-feira da NBA:

Indiana Pacers x Memphis Grizzlies

Chicago Bulls x Charlotte Bobcats

Orlando Magic x Miami Heat

Houston Rockets x Atlanta Hawks

San Antonio Spurs x Brooklyn Nets

Oklahoma City Thunder x Phoenix Suns