Clippers bate Thunder em jogo de forças da Conferência Oeste da NBA

OKLAHOMA - No confronto entre primeiro e terceiro colocados da Conferência Oeste, o Oklahoma City Thunder perdeu para o Los Angeles Clippers, por 112 a 100, na noite da última segunda-feira da NBA. Mesmo assim, o Thunder segue na liderança, com 16 vitórias e quatro derrotas, enquanto o Clippers tem 12 vitórias e seis derrotas.

Nem mesmo os 36 pontos e 13 rebotes do ala Kevin Durant, que anotou um "double-double", foram suficientes para dar a quinta vitória seguida ao time de Oklahoma, que segue com a melhor campanha da temporada. Russell Westbrook ainda marcou 31 pontos, mas ambos viram o jogo coletivo do Clippers triunfar.

No total, seis atletas da equipe da Califórnia marcaram dez ou mais pontos. O cestinha foi o armador Chris Paul, com 26 pontos, além de 14 assistências que o fizeram chegar ao "double-double". Caron Butler e Blake Griffin também se destacaram, com 22 pontos cada. Mo Williams anotou 12 e DeAndre Jordan fez 11 pontos, além de pegar 11 rebotes.

Quem também perdeu o embalo na última segunda-feira foi o Houston Rockets. A equipe havia vencido nove dos últimos dez jogos, mas chegou à nona derrota na temporada ao perder para o Minnesota Timberwolves, por 120 a 108, mesmo atuando em casa.

Michael Beasley saiu do banco para ser o cestinha da partida e colaborar com 34 pontos para a vitória do Timberwolves, que ainda teve Kevin Love, com 29, e Ricky Rubio, com 18 pontos e 11 assistências. Já pelo lado do Rockets, Kevin Martin foi maior pontuador, com 29 pontos.

Se Thunder e Rockets tropeçaram, Chicago Bulls e Miami Heat, líder e vice-líder do Leste, respectivamente, venceram. O Bulls contou com 35 pontos do armador Derrick Rose para bater o Washington Wizards, por 98 a 88. Já o Heat teve Dwyane Wade e LeBron James, ambos com 22 pontos, para derrotar o New Orleans Hornets, por 109 a 95.

O terceiro colocado do Leste, Philadelphia 76ers, também segue em boa fase e venceu o Orlando Magic, que afunda cada vez mais. Andre Iguodala teve um "double-double", com 14 pontos e 11 rebotes, e ajudou o 76ers a selar a sexta derrota nos últimos oito jogos do time da Flórida.

Único brasileiro em quadra na última segunda-feira, Tiago Splitter não repetiu as últimas boas atuações, marcou apenas quatro pontos, pegou sete rebotes, mas viu seu San Antonio Spurs vencer o Memphis Grizzlies por 83 a 73. O cestinha do jogo foi O.J. Mayo, do Grizzlies, com 17 pontos.

Confira os resultados da última segunda-feira na NBA:

Philadelphia 76ers 74 x 69 Orlando Magic

Washington Wizards 88 x 98 Chicago Bulls

Miami Heat 109 x 95 New Orleans Hornets

Houston Rockets 108 x 120 Minnesota Timberwolves

Milwaukee Bucks 103 x 82 Detroit Pistons

Memphis Grizzlies 73 x 83 San Antonio Spurs

Phoenix Suns 99 x 122 Dallas Mavericks

Utah Jazz 93 x 89 Portland Trail Blazers

Los Angeles Clippers 112 x 100 Oklahoma City Thunder

Veja os jogos desta terça-feira na NBA:

Cleveland Cavaliers x Boston Celtics

Indiana Pacers x New Jersey Nets

Toronto Raptors x Atlanta Hawks

New York Knicks x Detroit Pistons

Memphis Grizzlies x Denver Nuggets

Golden State Warriors x Sacramento Kings

Los Angeles Lakers x Charlotte Bobcats