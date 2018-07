Clippers batem Spurs e assumem ponta da Conferência Oeste na NBA

SAN ANTONIO - O Los Angeles Clippers voltou a mostrar que pode brigar entre as maiores forças da NBA na última segunda-feira. A equipe californiana derrotou pela segunda vez na temporada o poderoso San Antonio Spurs, desta vez na quadra do adversário, por 92 a 87, e chegou à oitava vitória em dez partidas. Mesmo número do Memphis Grizzlies, que perdeu para o Denver Nuggets por 97 a 92.

Foi a sexta vitória consecutiva do Clippers, que agora divide a liderança da Conferência Oeste com o Grizzlies. O destaque do time de Los Angeles na partida foi Chris Paul, com 19 pontos e oito assistências, enquanto Blake Griffin contribuiu com um "double-double": 16 pontos e 12 rebotes.

O Spurs até começou melhor o confronto, fechou o primeiro quarto com dez pontos de vantagem (28 a 18), mas permitiu a reação do adversário já no período seguinte, vencido pelo Clippers por 29 a 15. Tim Duncan, com 20 pontos e 14 rebotes, foi o principal responsável por manter os texanos na disputa, mas não evitou a derrota.

Já o Memphis Grizzlies encerrou uma sequência de oito triunfos consecutivos e caiu em casa para o Denver Nuggets, que contou com os 26 pontos de Danilo Gallinari, cestinha do jogo, e os 13 pontos e 13 rebotes de Kenneth Faried. Pelo lado do Grizzlies, o maior pontuador foi Rudy Gay, com 22 pontos.

CONFERÊNCIA LESTE

Outro time que perdeu as primeiras colocações de sua conferência foi o Milwaukee Bucks, que estava na segunda posição do Leste, mas foi derrotado na segunda-feira e agora é o quarto. Melhor para o surpreendente Charlotte Bobcats, que fez 102 a 98 e, depois de fazer a pior temporada da história da NBA na temporada passada, hoje estaria garantido nos playoffs.

Ainda na última terça, o Dallas Mavericks perdeu em casa para o Golden State Warriors, por 105 a 101, na prorrogação. Darren Collison, com um arremesso a poucos segundos do fim do tempo normal, foi o responsável por manter o time da casa na partida, mas Stephen Curry (31 pontos, nove assistências e seis rebotes) garantiu a vitória para o Warriors. Pelo lado texano, destaque novamente para O.J. Mayo, que começou mal, mas se recuperou e deixou a quadra com 27 pontos.

Confira os resultados da última segunda na NBA:

Washington Wizards 89 x 96 Indiana Pacers

Charlotte Bobcats 102 x 98 Milwaukee Bucks

Atlanta Hawks 81 x 72 Orlando Magic

Memphis Grizzlies 92 x 97 Denver Nuggets

Dallas Mavericks 101 x 105 Golden State Warriors

San Antonio Spurs 87 x 92 Los Angeles Clippers

Utah Jazz 102 x 91 Houston Rockets

Veja as partidas da NBA nesta terça:

Philadelphia 76ers x Toronto Raptors

New Orleans Hornets x New York Knicks

Los Angeles Lakers x Brooklyn Nets