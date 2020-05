Clippers compram o Forum de Inglewood, antigo ginásio dos rivais Lakers

Após uma negociação que durou dois meses, o Los Angeles Clippers concretizou a compra do Forum de Inglewood, ginásio que recebeu os jogos do rival Los Angeles Lakers por mais de três décadas na NBA.

LEIA TAMBÉM > Idade avançada de técnicos e auxiliares preocupa dirigentes na NBA

Por meio de sua empresa, CAPSS LLC, o proprietário dos Clippers, Steve Ballmer, anunciou o acordo firmado com a The Madison Square Garden Company (MSG), para a aquisição do Great Western Forum em Inglewood, por US$ 400 milhões (R$ 2,2 bilhões).

O Forum de Inglewood foi construído em 1965, com capacidade para quase 18 mil espectadores. Era a casa dos Lakers e Los Angeles Kings, da NHL, entre 1967 e 1999, antes de ambos se mudarem para o Staples Center. Foi também o lar do Los Angeles Sparks, da WNBA, entre 1997 e 2001, e organizou dois NBA All Stars, em 1972 e 1983, além de receber os Jogos Olímpicos de 1984 e algumas etapas finais de diferentes conferências da NCAA, entre outras competições.

Com a compra da antiga casa dos Lakers, os Clippers cumprirão o antigo desejo de Ballmer de dar à outra equipe da cidade de Los Angeles um espaço e uma identidade próprias.

"É um momento sem precedentes, mas acreditamos em nosso futuro coletivo. Estamos comprometidos com nosso investimento na cidade de Inglewood, o que será bom para a comunidade, os Clippers e nossos fãs", disse Ballmer.