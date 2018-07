Clippers e Grizzlies vencem em casa e saem na frente nos playoffs

O mando de quadra fez a diferença nos jogos dos playoffs da Conferência Oeste da NBA na noite de domingo. Atuando em casa, o Los Angeles Clippers superou o San Antonio Spurs por 107 a 92, enquanto o Memphis Grizzlies bateu o Portland Trail Blazers por 100 a 86.

Em Los Angeles, Chris Paul brilhou pelo Clippers com 32 pontos, enquanto Blake Griffin somou 26 pontos e 12 rebotes e Jamal Crawford anotou 17. Com alguma facilidade, o time abriu vantagem de 18 pontos durante o terceiro quarto e não teve a sua vitória ameaçada.

Atual campeão da NBA, o Spurs havia vencido o primeiro jogo da pós-temporada nas últimas 11 ocasiões. Kawhi Leonard marcou 18 pontos pelo time de San Antonio e Tim Duncan acumulou 11 pontos e 11 rebotes. O brasileiro Tiago Splitter permaneceu em quadra por apenas nove minutos, com quatro pontos, três rebotes e uma assistência.

Os dois times chegaram aos playoffs em grande momento: o Clippers venceu os últimos sete jogos da temporada regular, garantindo a segunda melhor campanha da liga, e o Spurs triunfou em 14 das 16 partidas anteriores ao início da série. No primeiro jogo, porém, quem se deu melhor foi o time de Los Angeles. A segunda partida será novamente na Califórnia, na próxima quarta-feira.

Já o Grizzlies nunca esteve atrás do placar em Memphis e superou o Blazers com 100 a 86 com uma bela atuação do esloveno Beno Uldrich, autor de 20 pontos e que ainda deu sete assistências, mesmo número de rebotes que obteve. Zach Randolph contribuiu para o triunfo com 16 pontos e 11 rebotes.

Mike Conley, recuperado de uma lesão no pé direito que o deixou de fora das últimas quatro partidas, fez 16 pontos, um a mais do que o espanhol Marc Gasol, que capturou 11 rebotes pelo Clippers.

LaMarcus Aldridge liderou o Blazers com 32 pontos, porém acertou apenas 13 de 34 arremessos de quadra. Damian Lillard também não estava com a pontaria afiada: fez 14 pontos, mas teve êxito em cinco de 21 arremesso de quadra e falhou nas suas seis tentativas de três.

O Blazers sofreu a quinta derrota consecutiva e foi "varrido" pelo Grizzlies na temporada regular. Já o time de Memphis agora soma dez vitórias nos últimos 11 jogos. O segundo jogo da série será disputado nesta quarta-feira, novamente no Tennessee.

Os playoffs da NBA prosseguem nesta segunda-feira com duas partidas. O Chicago Bulls vai receber o Milwaukee Bucks, enquanto o Golden State Warriors enfrentará em casa o New Orleans Pelicans. Os times mandantes lideram as respectivas séries por 1 a 0.