Clippers vence em casa no encontro de DeAndre Jordan com o Mavericks

Blake Griffin brilhou pelo time de Los Angeles com 26 pontos e dez rebotes, enquanto Jamal Crawford anotou 15 no primeiro jogo do Clippers como mandante. Já DeAndre Jordan, que chegou a acertar com o Mavericks, mas depois recuou na sua decisão, anotou seis pontos, conquistou 15 rebotes e deu quatro tocos. Já Austin Rivers marcou 14 pontos.

Apesar da boa vantagem do Clippers, o jogo teve seus momentos tensos, com quatro faltas técnicas. O Mavericks, que não contou com os lesionados Deron Williams e Wesley Matthews, foi liderado por Dirk Nowitzki, que anotou 16 pontos.

Também pela rodada de quinta-feira da NBA, o Atlanta Hawks conquistou a sua primeira vitória nesta temporada ao superar o New York Knicks por 112 a 101, fora de casa. Jeff Teague marcou 23 pontos e Al Horford contribuiu para o triunfo com outros 21 pontos, além de nove rebotes.

Kyle Korver fez 15 pontos e Paul Millsap somou 11 pontos e 11 rebotes pelo Hawks, enquanto o brasileiro Tiago Splitter fechou os 23 minutos em que permaneceu em quadra com dez pontos, dois rebotes e duas assistências.

Carmelo Anthony foi o cestinha da partida com 25 pontos pelo Knicks, mas acertou apenas 10 de 27 arremessos de quadra. Já Robin Lopez anotou 18 pontos pelo time de Nova York.

No outro jogo da rodada de quinta-feira da NBA, o Memphis Grizzlies superou o Indiana Pacers por 112 a 103, fora de casa. Marc Gasol anotou 20 pontos e Mike Conley somou 13 pontos e dez assistências pelo Grizzlies, que teve sete jogadores marcando ao menos dez pontos. George Hill terminou o duelo com 20 pontos pelo Pacers, que pela primeira vez em seis anos perdeu os dois primeiros jogos da temporada.

Confira os jogos da rodada de sexta-feira da NBA:

