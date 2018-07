Clippers vence Spurs e Thunder entra na zona de classificação

A retomada da temporada 2014/2015 da NBA, paralisada em virtude da realização do All-Star Game, acabou ficando marcada por um difícil triunfo do Los Angeles Clippers diante do San Antonio Spurs e também pela entrada do Oklahoma City Thunder na zona de classificação aos playoffs.

Em casa, o Clippers bateu o Spurs 119 a 115, na noite de quinta-feira, mesmo com a ausência de Blake Griffin, em recuperação de cirurgia no ombro direito. Jamal Crawford anotou 26 pontos e Chris Paul somou 22 pontos e 16 assistências pelo time de Los Angeles, sendo que ambos fizeram cestas decisivas nos instantes finais do duelo.

DeAndre Jordan também se destacou pelo Clippers com 26 pontos e 18 rebotes. Tim Duncan foi o cestinha da partida com 30 pontos e ainda obteve 11 rebotes pelo Spurs, enquanto Tony Parker somou 21 pontos e 13 assistências. Já o brasileiro Tiago Splitter atuou por 15 minutos, com 11 pontos, duas assistências e um rebote pelo time de San Antonio.

Com esse resultado, o Clippers se distanciou do Spurs e está em quinto lugar na Conferência Oeste, com 36 vitórias e 19 derrotas. Já os atuais campeões da NBA ocupam a sétima colocação com 34 triunfos em 54 partidas.

Também pela rodada de quinta-feira da NBA, o Thunder superou o Dallas Mavericks por 104 a 89, em casa. A vitória foi a sexta do time de Oklahoma nos últimos sete jogos, o que o deixa na oitava posição no Oeste, com 29 triunfos em 54 partidas, com campanha idêntica ao do nono colocado Phoenix Suns e enfim na zona de classificação aos playoffs.

Russel Westbrook liderou o Thunder na partida, com 34 pontos e dez assistências, enquanto Serge Ibaka capturou 22 rebotes, um recorde na sua carreira, e ainda anotou 21 pontos. Assim, a equipe superou até mesmo a apagada atuação de Russel Westbrook, que marcou apenas 12 pontos.

Dirk Nowitzki anotou 14 pontos e Tyson Chandler contribuiu com dez pontos e 13 rebotes para o Mavericks, que acertou 36,3% dos arremessos de quadra e está na sexta colocação no Oeste com 36 vitórias e 20 derrotas.

Confira os jogos da rodada de sexta-feira da NBA:

