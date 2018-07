Clippers vencem com cesta no fim e fazem 2 a 0 no Memphis Grizzlies

LOS ANGELES - Em partida definida apenas nos instantes finais, o Los Angeles Clippers venceu o Memphis Grizzlies por 93 a 91, em casa, no Staples Center, e abriu 2 a 0 no confronto, válido pela primeira rodada dos playoffs da NBA. Chris Paul foi o principal responsável pelo triunfo na noite de segunda-feira ao terminar o duelo como cestinha, com 29 pontos, e também ter dado nove assistências. Além disso, fez a cesta que definiu o triunfo do time da Califórnia no segundo final do último quarto.

Blake Griffin também se destacou pelos Clippers, com 21 pontos e oito rebotes. Mike Conley foi o principal anotador dos Grizzlies no duelo com 28 pontos, enquanto Tony Allen somou 16 pontos e 10 rebotes para a equipe de Memphis, que esteve quase sempre atrás no placar.

Os Clippers terminaram o primeiro tempo vencendo por 50 a 44 e iniciou o último período com uma vantagem de quatro pontos - 75 a 71. Os Grizzlies, então, reagiram e empataram o jogo em 91 a 91, mas Paul fez a cesta que decidiu o triunfo da equipe de Los Angeles. Os times voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira, dessa vez sob mando de quadra dos Grizzlies.

Também na noite de segunda, o Chicago Bulls se tornou a primeira equipe a vencer um jogo como visitante nos playoffs da NBA ao superar o Brooklyn Nets, fora de casa, por 90 a 82. Assim, empatou a série da primeira rodada dos playoffs por 1 a 1 e disputará os dois próximos jogos como mandante. O primeiros desses duelos será nesta quinta.

Luol Deng marcou 15 pontos e obteve 10 rebotes para os Bulls, Carlos Boozer somou 13 pontos e 12 rebotes, enquanto Joakim Noah terminou a partida com 11 pontos e 10 rebotes. Brook Lopez foi o cestinha da partida com 21 pontos para os Nets, que sofreu com a forte defesa da equipe de Chicago e converteu apenas 35% dos arremessos de quadra.

Os playoffs da NBA prosseguem nesta terça-feira com a disputa de três jogos. O Miami Heat receberá o Milwaukee Bucks, o New York Knicks vai enfrentar em casa o Boston Celtics e o Denver Nuggets duelará no seu ginásio com o Golden State Warriors. Os times mandantes lideram as séries por 1 a 0.