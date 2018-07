Clubes decidem adiar confirmação de participantes da temporada 2018/2019 do NBB

Em uma reunião realizada nesta terça-feira, em São Paulo, a expectativa de todos no Conselho de Administração da Liga Nacional de Basquete (LNB) era pela confirmação dos participantes da temporada 2018/2019 do NBB (Novo Basquete Brasil). No entanto, o órgão, formado por nove clubes, decidiu pelo adiamento da confirmação dos times participantes da 11.ª edição do campeonato nacional.

De forma unânime, o Conselho de Administração adiou para o dia 4 de agosto o prazo final para a definição das equipes participantes do próximo NBB. O anúncio da tabela final do campeonato será realizado até o dia 12 de agosto, em nova reunião da LNB.

"A união é primordial para o sucesso da LNB e consequentemente do basquete brasileiro. Hoje (terça-feira) tivemos mais uma prova disso. A decisão foi tomada de maneira unânime e isso mostra que estão todos juntos com objetivo de ajudar nossos clubes", disse o presidente da LNB, João Fernando Rossi.

Antes da reunião, as equipes de Caxias do Sul-RS e Joinville-SC solicitaram ao Conselho de Administração um prazo maior para conseguirem as comprovações necessárias para a participação no NBB. De forma unânime, as equipes concordaram com o pedido dos clubes associados.

"É um reconhecimento do trabalho de todas as equipes. Cada um tem seu timing, seja para estrutura ou patrocínio. Achamos a melhor opção esperar e ajudar nossos 'co-irmãos'. É uma luta contínua de todos nós, então acreditamos que esse prazo de 10 dias a mais ajudará essas equipes a conseguirem o que precisam", disse Vitor Jacob, gestor do Bauru-SP e membro do Conselho de Administração.

A próxima temporada do NBB terá início no dia 13 de outubro. O jogo inaugural terá transmissão ao vivo da Band, que segue como parceira de mídia oficial da competição. São 15 clubes pré-inscritos - ao lado dos 13 remanescentes da última edição, também estão na relação o Corinthians, que conquistou a vaga com o título da Liga Ouro, e o São José, vice da mesma competição e que teve a sua intenção de participar aprovada pelo Conselho de Administração.

Confira os 15 clubes pré-inscritos para a temporada 2018/2019 do NBB:

Basquete Cearense (CE)

Sendi/Bauru Basket (SP)

Botafogo (RJ)

Banrisul/Caxias Basquete (RS)

Corinthians (SP)

Flamengo (RJ)

Sesi Franca Basquete (SP)

Joinville (SC)

Minas Tênis Clube (MG)

Mogi das Cruzes/Helbor (SP)

Paulistano/Corpore (SP)

Pinheiros (SP)

São José (SP)

Vasco (RJ)