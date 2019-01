Com 119º 'triple-double' na carreira, Westbrook lidera vitória do Thunder na NBA

O Oklahoma City Thunder contou com mais uma grande atuação de seu principal astro para vencer na rodada de quinta-feira da temporada regular da NBA. O armador Russell Westbrook conseguiu o seu 15.º "triple-double" (dois dígitos em três fundamentos) na temporada, o 119.º na carreira, sendo o 39.º antes do último quarto de jogo, para vencer o New Orleans Pelicans, em casa, por 122 a 116. Foram 23 pontos, 17 rebotes e 16 assistências.

Para ganhar pela 30.ª vez em 48 partidas nesta temporada - é o terceiro colocado da Conferência Oeste -, o Thuner contou também com o bom desempenho de outros dois jogadores: Paul George (selecionado para o All-Star Game) anotou 23 pontos e 11 rebotes, além de sete assistências, e Steven Adams obteve 20 pontos e 13 rebotes.

No lado do Pelicans, os desfalques atrapalharam muito. Anthony Davis está com uma lesão no ombro direito, Julius Randle sofreu uma entorse no tornozelo direito e Nikola Mirotic sente dores na panturrilha direita). Assim, o armador Jrue Holiday tentou compensar e quase conseguiu um "triple-double" com 22 pontos, 13 assistências e nove rebotes.

Em outro duelo de destaque de quinta-feira, o Golden State Warriors mostrou força ao derrotar o Washington Wizards por 126 a 118, mesmo atuando na Capital One Arena, na capital dos Estados Unidos. Com o resultado, o time de Oakland embalou a sua nona vitória consecutiva - já são 34, contra 14 derrotas, assumindo de forma isolada a liderança da Conferência Oeste.

O grande destaque do jogo foi o armador Stephen Curry, que comandou as ações ofensivas da equipe e foi o cestinha com 38 pontos, além de quatro rebotes e três assistências. Além dele, o ala Kevin Durant também foi importante com 21 pontos e o pivô DeMarcus Cousins fez 17. Pelo time da casa, Trevor Ariza somou 27 pontos e foi o principal jogador.

Confira a rodada de quinta-feira da NBA:

Washington Wizards 118 x 126 Golden State Warriors

Oklahoma City Thunder 122 x 116 New Orleans Pelicans

Phoenix Suns 106 x 120 Portland Trail Blazers

Los Angeles Lakers 105 x 120 Minnesota Timberwolves

Confira a rodada de sexta-feira da NBA:

Orlando Magic x Washington Wizards

Cleveland Cavaliers x Miami Heat

Brooklyn Nets x New York Knicks

Chicago Bulls x Los Angeles Clippers

Memphis Grizzlies x Sacramento Kings

Houston Rockets x Toronto Raptors

Milwaukee Bucks x Charlotte Hornets

Dallas Mavericks x Detroit Pistons

Utah Jazz x Minnesota Timberwolves

Denver Nuggets x Phoenix Suns