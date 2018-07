Com 16 pontos de Leandrinho, Warriors bate 76ers na NBA

Aos 32 anos, o veterano Leandrinho vem tendo pouco espaço na temporada 2014/2015 da NBA, no forte elenco do Golden State Warriors, líder da Conferência Oeste. Na rodada de segunda-feira, no entanto, o brasileiro mostrou que ainda pode ser bastante útil quando utilizado e foi um dos destaques da vitória por 89 a 84 sobre o Philadelphia 76ers, fora de casa.

Em 19 minutos em quadra, Leandrinho anotou 16 pontos, sendo sete no último período, número bem superior aos 7,1 pontos de média por jogo que ele tem na temporada. Em dia pouco inspirado dos astros Klay Thompson e Stephen Curry nos arremessos, foi o brasileiro quem apareceu no fim.

Thompson acertou quatro dos 14 arremessos de quadra que tentou, terminando com 13 pontos, enquanto Curry converteu sete de 20 e acabou como cestinha do Warriors, com 20 pontos. O maior pontuador da partida, no entanto, saiu do lado do 76ers: Robert Covington, com 21 pontos.

Se Leandrinho se destacou, Nenê também teve noite inspirada na segunda-feira e contribuiu com 14 pontos para o triunfo do Washington Wizards por 96 a 80 sobre o Orlando Magic. Foi a 33.ª vitória do Wizards, terceiro colocado do Leste, que teve o reserva Rasual Butler como cestinha, com 15 pontos. Do lado do Magic, destaque para os 18 pontos de Evan Fournier.

Outro brasileiro em quadra na terça foi Tiago Splitter. Bem mais discreto, o pivô anotou somente oito pontos, mas também viu sua equipe, o San Antonio Spurs, sair vencedora. O time texano contou com uma arrancada no último período para fazer 95 a 93 sobre o Indiana Pacers fora de casa, conseguiu a 33.ª vitória na temporada e é o sétimo do Oeste.

O arremesso de Marco Belinelli a dois segundos para o fim do jogo selou a milésima vitória de Gregg Popovich como técnico da NBA. O treinador, assim, escreve ainda mais seu nome na história da liga e, principalmente, do Spurs, onde está há 19 temporadas. Somente um outro técnico conseguiu mil vitórias por um só time: Jerry Sloan, com 1.127 pelo Utah Jazz.

Mas a noite da NBA ainda teve outros jogos importantes. No Texas, o Los Angeles Clippers aproveitou as lesões de Tyson Chandler e Monta Ellis nos primeiros quatro minutos de jogo para vencer o Dallas Mavericks por 115 a 98, com grandes atuações de DeAndre Jordan, autor de 22 pontos e 27 rebotes, e Chris Paul, que anotou 25 pontos e 13 assistências.

Já o Atlanta Hawks se recuperou de uma sequência irregular e voltou a vencer fora de casa, diante do Minnesota Timberwolves, por 117 a 105. Foi o 43.º triunfo do líder do Leste, que teve como grande destaque o pivô Al Horford, autor de 28 pontos.

Confira os resultados de segunda-feira da NBA:

Indiana Pacers 93 x 95 San Antonio Spurs

Philadelphia 76ers 84 x 89 Golden State Warriors

Washington Wizards 96 x 80 Orlando Magic

Miami Heat 109 x 95 New York Knicks

Milwaukee Bucks 103 x 97 Brooklyn Nets

Minnesota Timberwolves 105 x 117 Atlanta Hawks

New Orleans Pelicans 96 x 100 Utah Jazz

Dallas Mavericks 98 x 115 Los Angeles Clippers

Denver Nuggets 114 x 124 Oklahoma City Thunder

Acompanhe as partidas da NBA nesta terça-feira:

Charlotte Hornets x Detroit Pistons

Phoenix Suns x Houston Rockets

Chicago Bulls x Sacramento Kings

Memphis Grizzlies x Brooklyn Nets

Los Angeles Lakers x Denver Nuggets