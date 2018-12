Com 22 pontos de Kyrie Irving, Celtics derrota Knicks na NBA

Com 22 pontos de Kyrie Irving, o Boston Celtics venceu o New York Knicks, por 128 a 100, no clássico da rodada de quinta-feira da NBA, e somou a quarta vitória seguida. Al Horford, com 19 pontos e 12 rebotes, foi outro destaque da partida.

Tim Hardaway Jr. marcou 22 para o Knicks, derrotado quatro vezes nos últimos cinco jogos. O time de Nova York soma apenas oito triunfos, em 26 partidas. O Boston ganhou o 14º jogo, em 24 duelos. Boston e New York apresentam desempenhos bem diferentes na Conferência Leste. O Celtics é o sexto colocado, enquanto o Knicks ocupa apenas a 12ª colocação.

Em Salt Lake City, o Utah Jazz superou a expulsão do pivô Rudy Gobert, com apenas 2min47s de jogo, para derrotar o Houston Rockets por 118 a 91. O placar elástico pode ser explicado pelo desempenho ruim do time do Texas no terceiro quarto, quando perdeu por 38 a 11.

Com 24 pontos e dez rebotes, Derrick Favors liderou o time de Utah, que alcançou o 13º triunfo, em 26 jogos. Joe Ingles acrescentou 18 pontos e seis rebotes para o time vencer pela quarta vez nas últimas cinco partidas. Gobert foi excluído da partida depois de cometer uma falta na bola de início do jogo e outra sobre James Harden. Nervoso, golpeou um copo com água que estava à beira da quadra.

Do lado do Houston, James Harden marcou 15 pontos, enquanto Chris Paul e Clint Capela fizeram 12 cada um. O time foi derrotado pela 13ª vez, após 24 rodadas. Os dois times não estão bem na temporada. Enquanto o Utah está em 11º lugar na Conferência Oeste, o Houston ocupa apenas a 13ª colocação.

O jogo também marcou a presença de dois brasileiros em quadra. Nenê jogou 13 minutos pelo Houston, marcou 11 pontos, agarrou quatro rebotes e fez duas assistências. Raulzinho, pelo Utah, atuou nove minutos, pegou um rebote, fez uma assistência e marcou cinco pontos.

Com uma vantagem de 34 a 9 no primeiro quarto, o Portland Trail Blazers não teve problemas para impor mais uma derrota para o Phoenix Suns, time de pior campanha na temporada. A equipe de Oregon marcou 108 a 86, com 25 pontos de Damian Lillard.

Jake Layman foi outro destaque com 24 pontos, sendo 15 no primeiro quarto. O ala ajudou o Portland a voltar a vencer após seis derrotas nos últimos sete jogos. Com 14 vitórias e 11 derrotas, o time é o sétimo na Conferência Oeste.

Sem T.J. Warren e Devin Booker, ambos machucados, o Phoenix Suns não teve forças para evitar a 21ª derrota, após 25 jogos. O último colocado da Conferência Leste teve como destaque Troy Daniels, com 15 pontos. A equipe só ganhou um jogo fora de casa.

Confira os resultados dos jogos da rodada de quinta-feira:

Boston Celtics 128 x 100 New York Knicks

Portland Trail Blazers 108 x 86 Phoenix Suns

Utah Jazz 118 x 91 Houston Rockets

