Com 33 pontos de LeBron, Cavaliers consegue virada e supera Wizards

LeBron James teve mais uma atuação decisiva na reta final da temporada regular da NBA. Pela rodada de quinta-feira, o astro marcou 13 dos seus 33 pontos no quarto período e levou o Cleveland Cavaliers a superar uma desvantagem de 17 pontos para derrotar o Washington Wizards 119 a 115, em casa, e se manter em terceiro lugar na Conferência Leste.

O Cavaliers perdia por 104 a 87 com 7min35 para o fim do jogo, quando iniciou a impressionante reação, liderada por LeBron, que também deu 14 assistências e obteve nove rebotes para dar ao técnico Tyronn Lue uma vitória em seu retorno depois de ficar fora de nove jogos por problemas de saúde.

Jeff Green acrescentou 21 pontos e Kevin Love fez 16 para o Cavaliers, que soma dez vitórias em 11 partidas desde 17 de março, quando Lue foi forçado a deixar um jogo em Chicago por causa de dores no peito.

Já o Wizards soma sete derrotas nos últimos nove duelos e briga com Milwaukee Bucks e Miami Heat pelo posicionamento nos playoffs, entre a sexta e a oitava colocação no Leste - hoje é o sétimo. No seu terceiro jogo após se recuperar de cirurgia no joelho, John Wall se destacou com 28 pontos e 14 assistências, mas caiu de rendimento nos minutos finais.

Com um cesta de Chris Paul a 0s8 do fim, o Houston Rockets superou o Portland Trail Blazers por 96 a 94, em casa, na noite de quinta. Esse último arremesso convertido o levou a fechar o duelo com 27 pontos, permitindo ao melhor time da NBA a segunda vitória consecutiva, além de ter "varrido" o Blazers na sua série de quatro jogos na temporada regular.

Damian Lillard ficou de fora pelo time de Portland depois de torcer o tornozelo esquerdo, na terça-feira, contra o Dallas Mavericks. C.J. McCollum liderou a equipe, a terceira colocada da Conferência Oeste, com 16 pontos.

O Rockets liderou o placar por 24 pontos de vantagem no segundo quarto, mas permitiu a reação do Blazers antes de contar com Paul para assegurar o seu triunfo. James Harden, que terminou com 24 pontos, perdeu dois lances livres com 13s3 restantes antes de Pat Connaughton igualar o placar.

Em casa, o Indiana Pacers superou o Golden State Warriors por 126 a 106, na noite de quinta. Bojan Bogdanovic fez 28 pontos e Victor Oladipo marcou 14 dos seus 21 no segundo tempo do duelo para o quinto colocado do Leste. Em boa fase, o time de Indianápolis ganhou seis dos últimos sete duelos, incluindo dois triunfos sobre os atuais campeões da NBA.

Kevin Durant somou 27 pontos, cinco rebotes e sete assistências, mas não impediu o fim da série de três triunfos do Warriors. Klay Thompson tinha 16 pontos até ser excluído no segundo tempo. E o time foi "varrido" pela primeira vez por um adversário do Leste desde a temporada 2013/2014.

Em boa fase, o Utah Jazz assegurou a quarta vitória consecutiva ao passar pelo Los Angeles Clippers por 117 a 95 com 19 pontos de Donovan Mitchell e 15 pontos e dez rebotes de Rudy Gobert, além dos 16 pontos de Derrick Favors. Austin Rivers liderou o Clippers com 19 pontos, mas não impediu o revés que complica as pretensões do time, décimo colocado do Oeste, na briga por uma vaga nos playoffs.

Ainda na busca da classificação para a pós-temporada, o Denver Nuggets, o nono colocado do Oeste, derrotou o oitavo Minnesota Timberwolves por 100 a 96, em casa. Jamal Murray fez 22 pontos e Nikola Jokic quase conseguiu um "triple-double" pelo Nuggets, com 16 pontos, 14 rebotes e nove assistências.

Karl-Anthony Towns somou 26 pontos e 13 rebotes, Taj Gibson acumulou 17 pontos e 14 rebotes, enquanto Jeff Teague fez 15 pontos e distribuiu seis assistências pelo Timberwolves, que tem a mesma campanha do Nuggets - 44 vitórias em 79 jogos -, mas está em vantagem nos critérios de desempate.

Também na noite de quinta-feira, o Brooklyn Nets superou o Milwuakee Bucks por 119 a 111.

