Com 35 pontos de Antetokounmpo, Bucks superam Pistons e vencem a 13ª seguida

Com 35 pontos marcados por Giannis Antetokounmpo, o Milwaukee Bucks conquistou a 13ª vitória consecutiva na temporada 2019/2020 da NBA ao superar o Detroit Pistons por 127 a 103, fora de casa, pela rodada de quarta-feira. Andre Drummond somou 23 pontos e 14 rebotes para o Detroit.

LEIA TAMBÉM > Heat vence na prorrogação e impõe 1ª derrota aos Raptors no Canadá

A última vez que os Bucks tiveram uma série de triunfos mais longa do que esta foi quando ganharam 16 jogos consecutivos entre o final da temporada 1972/1973 e o início da 1973/1974. O time também teve uma sequência de 13 vitórias logo após o fim dessa série de 16 jogos.

Líder da Conferência Leste, o Milwaukee havia triunfado nos seus dois jogos anteriores por 41 e 44 pontos de diferença, e os Pistons tinham ganhado os dois anteriores por 34 e 33. Mas os Bucks voltaram a dominar o time de Detroit, que está na 11ª posição no Leste.

O Milwaukee venceu todos os oito confrontos com os Pistons no último campeonato - quatro na temporada regular e quatro na primeira rodada dos playoffs. Os Bucks também venceram o Detroit no mês passado em seu primeiro encontro na temporada 2019/20.

Em Salt Lake City, o Los Angeles Lakers derrotou o Utah Jazz por 121 a 96, na noite de quarta, com 26 pontos de Anthony Davis e 20 pontos e 12 assistências de LeBron James. Rajon Rondo acrescentou 14 pontos, 12 assistências e nove rebotes pelo melhor time do Oeste. Donovan Mitchell marcou 29 pontos e Bojan Bogdanovic acrescentou 23 para o Utah. O Jazz perdeu pela quinta vez em seis jogos e está na sexta posição na mesma conferência.

O Dallas Mavericks superou o Minnesota Timberwolves por 121 a 114, em casa, numa noite em que Dwight Powell fez 24 pontos, tendo convertido os seus nove arremessos de quadra, enquanto Jalen Brunson fez 16, sendo 14 no último período.

Luka Doncic terminou com 22 pontos, sete rebotes e seis assistências pelos Mavericks, com nove vitórias nos últimos dez duelos e que ocupam o quarto lugar no Oeste. Karl-Anthony Towns e Andrew Wiggins fizeram 26 pontos cada pelo Minnesota, o sétimo melhor time da mesma conferência.

O Boston Celtics superou o Miami Heat por 112 a 93, na noite de quarta, com 31 pontos marcados por Jaylen Brown, tendo convertido cinco arremessos de três, e 28 de Kemba Walker, que ainda acumulou sete assistências e quatro rebotes. O time do Massachusetts também contou com 19 pontos de Jayson Tatum e está invicto em casa nesta temporada, com oito triunfos, ocupando a segunda posição no Leste.

Jimmy Butler liderou o Miami com 37 pontos, seis rebotes e quatro assistências. O seu técnico, Erik Spoelstra, não comandou o time, pelo nascimento do segundo filho, sendo substituído pelo assistente Dan Craig.

Em casa, o Chicago Bulls derrotou o Memphis Grizzlies por 106 a 99. Zach LaVine marcou 25 pontos e Wendell Carter Jr. somou 16 pontos e 13 rebotes pelo Chicago, que não utilizou Cristiano Felício. Já Bruno Caboclo atuou por 12min44 pelos Grizzlies, com dois pontos, dois rebotes e uma assistência.

Também pela rodada de quarta, o Charlotte Hornets fez 106 a 91 no Golden State Warrios, em casa, com 33 pontos de Devonte Graham, que acertou dez arremessos de três, um recorde para a franquia. Como visitante, o Brooklyn Nets bateu o Atlanta Hawks por 130 a 118, com 20 pontos, 13 rebotes e três tocos de Jarrett Allen. Trae Young marcou 39 pontos pelos Hawks.

No Oregon, o Portland Trail Blazers derrotou o Sacramento Kings por 127 a 116 com 33 pontos de CJ McCollum e 24 pontos e dez assistências de Damian Lillard. Já o Orlando Magic superou o Phoenix Suns por 128 a 114, na Flórida, com 32 pontos de Aaron Gordon e 22 de Terrence Ross. E o Indiana Pacers venceu o Oklahoma City Thunder por 107 a 100, fora de casa, com 24 pontos de T.J. Warren e 17 pontos e 13 assistências de Domantas Sabonis.

Confira os jogos da rodada de quinta-feira da NBA:

Washington Wizards x Philadelphia 76ers

Toronto Raptors x Houston Rockets

New York Knicks x Denver Nuggets

New Orleans Pelicans x Phoenix Suns