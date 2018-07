Com 4 cortes, seleção dos EUA fecham time do Mundial de Basquete

Depois da vitória sobre Porto Rico por 112 a 86, na noite de sexta-feira, em Nova York, o técnico Mike Krzyzewski fez os últimos quatro cortes e definiu o grupo de 12 jogadores que vão representar os Estados Unidos no Mundial de Basquete, a partir do próximo sábado, na Espanha. Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Chandler Parsons (Dallas Mavericks), Kyle Korver (Atlanta Hawks) e Gordon Hayward (Utah Jazz) ficaram fora da lista.

Assim, os 12 convocados pelos Estados Unidos para o Mundial são: DeMarcus Cousins (Sacramento Kings), Stephen Curry (Golden State Warriors), Anthony Davis (New Orleans Pelicans), DeMar DeRozan (Toronto Raptors), Andre Drummond (Detroit Pistons), Kenneth Faried (Denver Nuggets), Rudy Gay (Sacramento Kings), James Harden (Houston Rockets), Kyrie Irving (Cleveland Cavaliers), Mason Plumlee (Brooklyn Nets), Derrick Rose (Chicago Bulls) e Klay Thompson (Golden State Warriors).

Apesar de ser sempre favorito em qualquer torneio que dispute, o time dos Estados Unidos está enfraquecido para o Mundial da Espanha. Astros como LeBron James, Kevin Durant e Kobe Bryant pediram dispensa da competição. Mesmo assim, alguns jogadores de grande destaque na NBA fazem parte dessa seleção, como Derrick Rose, James Harden e Stephen Curry.

O corte mais surpreendente foi do armador Damian Lillard, uma das sensações da última temporada da NBA. Mas o técnico preferiu reforçar o garrafão, mantendo cinco pivôs no grupo (Anthony Davis, Andre Drummond, DeMarcus Cousins, Mason Plumlee e Kenneth Faried). Assim, Krzyzewski espera fazer frente à principal ameaça ao título dos Estados Unidos no Mundial: a anfitriã Espanha, que conta com Serge Ibaka e os irmãos Marc e Pau Gasol no garrafão.