Com 40 pontos de Harden, Rockets batem Raptors na NBA

Entre altos e baixos na temporada, o Houston Rockets contou com noite inspirada de James Harden para conquistar importante vitória na NBA, na noite deste domingo. O astro da equipe do Texas anotou 40 pontos, 14 assistências e cinco rebotes para levar o Rockets a derrubar o Toronto Raptors, vice-líder da Conferência Leste, pelo placar de 113 a 107, fora de casa.

Com esta grande performance, Harden foi determinante para a 31ª vitória dos Rockets na temporada. A equipe tem 32 derrotas e luta para conquistar sua vaga nos playoffs. Atualmente ocupa a oitava e última colocação da zona de classificação para a próxima fase da disputa da NBA.

A vitória, em boa hora, foi comemorada pela equipe visitante por ser diante de um dos melhores times da atual temporada. Com 41 triunfos e 20 derrotas, os Raptors estão praticamente classificados e só estão atrás do Cleveland Cavaliers na tabela da Conferência Leste.

Para derrubar o favorito, os Rockets precisaram contar também com boa atuação de Dwight Howard nesta noite de domingo. Ele contribuiu com 21 pontos e 11 rebotes. Corey Brewer anotou 23 pontos.

Pelos Raptors, o destaque foi o argentino Luis Scola, com 21 pontos. Os donos da casa também tiveram um "double-double", com Valanciunas, responsável por 12 pontos e dez rebotes. Demar DeRozan registrou ainda 19 pontos e sete assistências. Desta vez, o brasileiro Lucas "Bebê" Nogueira não ganhou chance em quadra.

Em outro bom duelo da rodada, o Oklahoma City Thunder derrotou o Milwaukee Bucks por 104 a 96, fora de casa. Kevin Durant foi o cestinha da partida, com 32 pontos, além de ter obtido 12 rebotes e oito assistências. Mas, do outro lado da quadra, um inspirado Giannis Antetokounmpo cravou seu terceiro "triple-double" em menos de três semanas, com 26 pontos, 12 rebotes e dez assistências.

Com o triunfo, o Thunder ficou mais perto da vaga nos playoffs. O time tem 43 triunfos e 20 derrotas e ocupa o terceiro lugar da Conferência Oeste. Já os Bucks seguem distante da próxima fase, com 26 vitórias e 37 derrotas no lado Leste.

Confira os resultados da noite deste domingo:

Milwaukee Bucks 96 x 104 Oklahoma City Thunder

Los Angeles Lakers 112 x 95 Golden State Warriors

Memphis Grizzlies 100 x 109 Phoenix Suns

Detroit Pistons 123 x 103 Portland Trail Blazers

Miami Heat 103 x 98 Philadelphia 76ers

Toronto Raptors 107 x 113 Houston Rockets

Denver Nuggets 116 x 114 Dallas Mavericks

Acompanhe os jogos desta segunda-feira:

Cleveland Cavaliers x Memphis Grizzlies

Charlotte Hornets x Minnesota Timberwolves

Indiana Pacers x San Antonio Spurs

New Orleans Pelicans x Sacramento Kings

Chicago Bulls x Milwaukee Bucks

Dallas Mavericks x Los Angeles Clippers

Golden State Warriors x Orlando Magic