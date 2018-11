Com 40 pontos de McCollum, Portland impõe a segunda derrota ao vice-líder Bucks

Impulsionado principalmente por uma grande atuação de CJ McCollum, autor de 40 pontos, o Portland Trail Blazers venceu o Milwaukee Bucks por 118 a 103, em casa, em um dos quatro jogos disputados pela rodada de terça-feira à noite na NBA.

O armador ainda foi protagonista de seis assistências, cinco rebotes e quatro roubos de bolas para liderar o triunfo da equipe do Oregon, que impôs ao rival apenas a sua segunda derrota em dez partidas realizadas neste início de temporada regular da liga de basquete dos Estados Unidos.

Com o bom resultado, o Blazers se garantiu na terceira posição da Conferência Oeste, agora com oito vitórias em 11 confrontos, enquanto o Bucks é o vice-líder do Leste, atrás apenas do Toronto Raptors, que só perdeu um de seus 11 jogos até aqui nesta edição da competição.

Com um "double-double" de 16 pontos e 11 rebotes, Evan Turner foi o outro destaque do time de Portland neste duelo. Já pelo lado do Bucks, Giannis Antetokounmpo contabilizou 23 pontos e nove rebotes, enquanto Brook López e Khris Middleton fizeram 22 pontos cada um.

FIM DO JEJUM

Após amargar seis derrotas consecutivas, o Dallas Mavericks encerrou o incômodo jejum de vitórias na rodada desta terça-feira à noite ao superar o Washington Wizards por 119 a 100, em casa.

O triunfo fez a equipe texana ficar na vice-lanterna da Conferência Oeste, agora com três vitórias em dez partidas, se garantindo à frente do Phoenix Suns, que em outro duelo desta terça foi batido pelo Brooklyn Nets por 104 a 82, atuando como mandante.

Com 23 pontos, o esloveno Luka Doncic terminou como o cestinha do Mavericks, enquanto John Wall, com 22 pontos e dez assistências, foi o maior destaque do Wizards, vice-lanterna do Leste, com oito derrotas em dez confrontos. Só supera nesta conferência o decadente Cleveland Cavaliers, lanterna e atual vice-campeão, com apenas um triunfo em dez jogos.

Já o Nets é o sétimo colocado do Leste, agora com cinco triunfos em 11 partidas, logo atrás do Charlotte Hornets, que na outra partida da rodada desta terça-feira venceu o Atlanta Hawks por 113 a 102, em casa, para se garantir no quinto lugar.

Kemba Walker, com 29 pontos e sete assistências, foi o principal nome deste confronto, enquanto o suplente Jeremy Lin, com 19 pontos, se sobressaiu como cestinha dos visitantes, que ocupam a 11ª posição do Leste na NBA.

Confira os resultados da rodada da noite desta terça-feira:

Charlotte Hornets 113 x 102 Atlanta Hawks

Dallas Mavericks 119 x 100 Washington Wizards

Phoenix Suns 82 x 104 Brooklyn Nets

Portland Trail Blazers 118 x 103 Milwaukee Bucks

Confira as partidas da rodada desta quarta-feira:

Cleveland Cavaliers x Oklahoma City Thunder

Orlando Magic x Detroit Pistons

Atlanta Hawks x New York Knicks

Miami Heat x San Antonio Spurs

Indiana Pacers x Philadelphia 76ers

Memphis Grizzlies x Denver Nuggets

New Orleans Pelicans x Chicago Bulls

Utah Jazz x Dallas Mavericks

Sacramento Kings x Toronto Raptors

Los Angeles Lakers x Minnesota Timberwolves