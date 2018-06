Com 41 pontos de Harden, Rockets bate Nuggets e emplaca 12ª vitória seguida

Impulsionado principalmente por mais uma grande atuação de James Harden, cestinha com 41 pontos, o Houston Rockets venceu o Denver Nuggets por 119 a 114, fora de casa, em um dos jogos da rodada deste domingo à noite da NBA, e emplacou o seu 12º triunfo consecutivo nesta temporada regular da competição.

Essa foi também a 46ª vitória em 59 jogos do time texano, que assim se garantiu na liderança da Conferência Oeste da liga de basquete dos Estados Unidos, logo à frente do campeão Golden State Warriors, que ganhou 46 das 60 partidas que realizou até este domingo e figura na vice-liderança.

Também com 60 confrontos realizados até aqui, o Nuggets fecha a zona de classificação aos playoffs desta conferência, em oitavo lugar, agora com 27 derrotas sofridas.

Grande nome do duelo em Denver, Harden ainda ajudou os visitantes com oito rebotes e sete assistências, enquanto Nikola Jokic foi o principal destaque da equipe da casa, com um "double-double" de 21 pontos e 14 rebotes, além de ter distribuído oito assistências.

Em grande fase, o Rockets ganhou também 21 dos últimos 25 jogos que disputou, sendo que nesta série de 12 triunfos seguidos ostenta uma média de 12,5 pontos de diferença de vantagem sobre os adversários que superou. O pivô brasileiro Nenê não foi utilizado neste duelo.

SPURS BATE CAVALIERS

Após amargar quatro derrotas seguidas, o San Antonio Spurs espantou em grande estilo o momento ruim que vinha atravessando ao bater o Cleveland Cavaliers por 110 a 94, fora de casa, em outro confronto da rodada deste domingo.

A equipe visitante exibiu uma forte atuação coletiva e ofuscou a bela atuação do astro LeBron James, grande nome individual do duelo, com 33 pontos e 13 rebotes. E vários dos companheiros da estrela do Cavaliers tiveram desempenho ofensivo muito ruim, enquanto o Spurs foi bem neste aspecto. LaMarcus Aldridge foi o cestinha da equipe, com 27 pontos, enquanto o suplente Danny Green fez 22. Dejounte Murray (13) e Bryn Forbes (12) foram os outros maiores cestinhas do time.

Ao encerrar seu jejum, a franquia de San Antonio assegurou a terceira posição do Oeste, agora com 36 vitórias em 61 jogos, enquanto o Cavaliers segue na terceira posição do Leste, mas viu o Washington Wizards encostar na quarta colocação, agora com as mesmas 35 vitórias da equipe de Ohio, ao bater o Philadelphia 76ers por 109 a 94, em casa. Desta forma, também impôs ao rival a sua 26ª derrota em 58 jogos, retrospecto que o deixa na sétima posição do Leste.

Também pela rodada deste domingo, destaque para a vitória do New Orleans Pelicans sobre o Milwaukee Bucks por 123 a 121, fora de casa, conquistada apenas na prorrogação. O tempo extra foi forçado por uma cesta nos segundos finais de Eric Bledsoe, do Bucks, quando ele empatou o duelo em 114 a 114. Porém, depois os visitantes triunfaram em duelo no qual contar com Jrue Holiday como cestinha, com 36 pontos, e Anthony Davis pouco atrás, com 27, e ainda apanhando 12 rebotes.

O Pelicans obteve a 33ª vitória em 59 duelos e assim ocupa a sexta posição do Oeste, enquanto o Bucks ocupa o mesmo posto do Leste e também exibe o mesmo retrospecto de 33 triunfos e 26 derrotas.

Confira os resultados da rodada deste domingo da NBA:

Charlotte Hornets 114 x 98 Detroit Pistons

Milwaukee Bucks 121 x 123 New Orleans Pelicans

Cleveland Cavaliers 94 x 110 San Antonio Spurs

Washington Wizards 109 x 94 Philadelphia 76ers

Denver Nuggets 114 x 119 Houston Rockets

Confira os jogos da rodada desta segunda-feira:

Brooklyn Nets x Chicago Bulls

Toronto Raptors x Detroit Pistons

New York Knicks x Golden State Warriors

Atkanta Hawks x Los Angeles Lakers

Boston Celtics x Memphis Grizzlies

Oklahoma City Thunder x Orlando Magic

New Orleans Pelicans x Phoenix Suns

Dallas Mavericks x Indiana Pacers

Utah Jazz x Houston Rockets

Sacramento Kings x Minnesota Timberwolves