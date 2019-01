Com 43 pontos de Klay Thompson, Warriors arrasa Knicks

Tentando retomar o embalo na NBA, o Golden State Warriors venceu a segunda seguida na noite desta terça-feira ao arrasar o New York Knicks, por 122 a 95, diante de sua torcida, em Oakland. Desta vez, os atuais bicampeões foram liderados por Klay Thompson, responsável por nada menos que 43 pontos.

Em noite inspirada, Thompson acertou sete arremessos de três pontos e foi o cestinha da equipe e do jogo. E não esteve sozinho. Stephen Curry registrou o seu primeiro "double-double" da temporada, com 14 pontos e o mesmo número de assistências. Foram ainda sete rebotes.

Kevin Durant, por sua vez, contribuiu com 24 pontos, seis rebotes e seis assistências. E Draymond Green anotou um "double-double" de 11 rebotes e dez assistências. Pelo Knicks, o destaque foi Mario Hezonja, com 19 pontos. E Tim Hardaway Jr. anotou 13. O time de Nova York segue como um dos piores da temporada regular até agora, na penúltima colocação da Conferência Leste, com 10 vitórias e 31 derrotas.

O triunfo deixou o Warriors mais perto do Denver Nuggets, líder do Oeste. Em segundo lugar, o atual bicampeão da NBA soma 27 vitórias e 14 derrotas. O dono do primeiro posto também jogou na rodada de terça e também venceu. Fora de casa, o Nuggets superou o Miami Heat por 103 a 99.

Nikola Jokic, mais uma vez, liderou os líderes ao obter um "triple-double" de 29 pontos, 11 rebotes e dez assistências. Foi o seu quarto da temporada e o 20º de sua carreira. Jokic ainda anotou a cesta decisiva, a 2s4 do fim do jogo, assegurando o triunfo dos visitantes. Jamal Murray contribuiu com 18 pontos, Trey Lyles anotou 15, Paul Millsap registrou 12 e Torrey Craig terminou um "double-double" de 11 pontos e 16 rebotes.

Pelo Heat, o destaque individual foi Dion Waiters, que deixou o banco de reservas para anotar 15 pontos. Bam Adebayo e Kelly Olynyk marcaram 13 pontos cada. O Miami é o sexto colocado do Leste, com 19 triunfos e 20 derrotas. E o Nuggets segue na ponta no Oeste, com 27 vitórias e 12 derrotas.

Já a liderança do Leste tem novo dono. O Toronto Raptors reassumiu a liderança ao vencer o Atlanta Hawks por 104 a 101, em casa. Com mais dificuldade do que esperava, o Raptors derrubou o combalido rival, que vem de fracas apresentações na temporada, com uma cesta decisiva faltando 17s para o fim do jogo, com Serge Ibaka.

Mas o principal destaque do time de Toronto foi mais uma vez Kawhi Leonard, cestinha do duelo, com 31 pontos. Ele teve a ajuda de Pascal Siakam, responsável por um "double-double" de 13 pontos e 10 rebotes, e Kyle Lowry, com 16 pontos. Pelo Hawks, brilhou John Collins, com um "double-double" de 21 pontos e 14 rebotes.

Foi a quarta derrota do Hawks em seus últimos cinco jogos. O time é um dos últimos colocados do Leste, com apenas 12 triunfos e 28 derrotas. Já o Raptors buscou a sexta vitória consecutiva em casa. No total, soma 31, com 12 derrotas.

Assim, retomou a liderança do Leste e exibe agora a melhor campanha da temporada regular até agora. O Milwaukee Bucks vem logo atrás, na segunda posição, com 28 vitórias e 11 derrotas.

Confira os resultados da noite desta terça-feira:

Cleveland Cavaliers 115 x 123 Indiana Pacers

Philadelphia 76ers 132 x 115 Washington Wizards

Miami Heat 99 x 103 Denver Nuggets

Toronto Raptors 104 x 101 Atlanta Hawks

Oklahoma City Thunder 117 x 109 Minnesota Timberwolves

Phoenix Suns 115 x 111 Sacramento Kings

Golden State Warriors 122 x 95 New York Knicks

Los Angeles Clippers 128 x 109 Charlotte Hornets

Acompanhe os jogos desta quarta-feira:

Boston Celtics x Indiana Pacers

Washington Wizards x Philadelphia 76ers

Brooklyn Nets x Atlanta Hawks

Houston Rockets x Milwaukee Bucks

Memphis Grizzlies x San Antonio Spurs

New Orleans Pelicans x Cleveland Cavaliers

Dallas Mavericks x Phoenix Suns

Utah Jazz x Orlando Magic

Portland Trail Blazers x Chicago Bulls

Los Angeles Lakers x Detroit Pistons