Com 44 pontos de Thompson, Warriors bate Lakers por 130 a 111 na NBA

Com uma precisão incrível de Klay Thompson, o Golden State Warriors derrotou o Los Angeles Lakers, no Staples Center, por 130 a 111, na rodada desta segunda-feira da NBA. O ala acertou os dez primeiros arremessos de três pontos, novo recorde da liga, para acumular 44 no total no Dia de Martin Luther King, feriado nacional nos Estados Unidos.

Foi a sétima vitória consecutiva dos atuais bicampeões, que ainda contaram com 20 pontos de Kevin Durant e 11 pontos e 12 assistências de Stephen Curry.

Com 18 pontos, o pivô croata Ivica Zubac liderou o Lakers, que ainda não teve LeBron James, em recuperação de uma lesão na virilha esquerda desde o dia de Natal. Sem o astro, o time soma cinco vitórias e nove derrotas.

O Warriors ratificou sua liderança na Conferência Oeste, agora com 33 vitórias e 14 derrotas, enquanto o Lakers surge apenas em nono lugar, após a 23ª derrota, em 48 jogos.

Na Filadélfia, James Harden anotou 37 pontos para o Houston Rockets e completou 20 jogos seguidos com pelo menos 30 pontos marcados. Mas não foi suficiente para evitar a vitória do Philadelphia 76ers por 121 a 93.

Joel Embiid marcou 32 pontos, dos quais 24 no primeiro tempo do jogo, e ainda agarrou 14 rebotes para o time da Filadélfia, quarto colocado do lado Leste, com 31 triunfos e 17 derrotas. O Rockets é o quinto na Conferência Leste, com 20 derrotas, após 46 duelos.

Em Boston, o Celtics obteve a quarta vitória consecutiva, ao bater o Miami Heat, por 107 a 99, graças aos 26 pontos e dez assistências de Kyrie Irving, além dos 16 pontos e 12 rebotes de Al Horford.

Irving atingiu a marca de 20 ou mais pontos e dez ou mais assistências em 11 jogos, igualando a marca do lendário Larry Bird de 1986/1987. Jayson Tatum somou mais 19 pontos e Marcus Morris outros 17 para o Celtics, vencedor dos últimos nove confrontos no Boston Garden.

Derrick Jones Jr. e Dion Waiters, com 18 pontos cada, foram os melhores do Heat, sétimo colocado no lado Leste, com 23 derrotas, em 45 jogos. O Boston é o quinto classificado, com 29 vitórias e 16 derrotas.

Em Salt Lake City, o pivô bósnio Jusuf Nurkic foi o dono do jogo, ao marcar 22 pontos, agarrar nove rebotes, fazer sete assistências e conseguir seis tocos para levar o Portland Trail Blazers à vitória sobre o Utah Jazz por 109 a 104.

Donovan Mitchell bem que tentou evitar a derrotar do Utah, com seus 36 pontos. Jae Crowder marcou 15, enquanto Rudy Gobert anotou dez pontos, pegou 13 rebotes e conseguiu quatro tocos.

O Portland festeja a boa campanha, ao surgir na quarta colocação na Conferência Leste, depois de 29 triunfos em 48 jogos. O Utah luta por uma vaga nos playoffs, ao permanecer em oitavo lugar, após a 23ª derrota, em 49 rodadas.

A partida finalizou a rodada cheia do Dia de Martin Luther King, que é feriado nacional nos Estados Unidos, e contou com 11 jogos, boa parte finalizada ainda na segunda, pelo horário de Brasília.

Confira os resultados da rodada de segunda-feira:

Atlanta Hawks 103 x 122 Orlando Magic

Memphis Grizzlies 85 x 105 New Orleans Pelicans

Boston Celtics 107 x 99 Miami Heat

Philadelphia 76ers 121 x 93 Houston Rockets

Utah Jazz 104 x 109 Portland Trail Blazers

Los Angeles Lakers 111 x 130 Golden State Warriors

New York Knicks 109 x 127 Oklahoma City Thunder

Cleveland Cavaliers 88 x 104 Chicago Bulls

Washington Wizards 101 x 87 Detroit Pistons

Milwaukee Bucks 116 x 106 Dallas Mavericks

Brooklyn Nets 123 x 94 Sacramento Kings

Acompanhe os jogos desta terça-feira:

Toronto Raptors x Sacramento Kings

Oklahoma City Thunder x Portland Trail Blazers

Dallas Mavericks x Los Angeles Clippers

Phoenix Suns x Minnesota Timberwolves