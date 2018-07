Com 5º 'triple-double' seguido, Westbrook fica perto de marca de Jordan e Thunder vence

Em mais uma demonstração da grande fase que vive, Russell Westbrook ficou mais próximo de igualar uma marca histórica que Michael Jordan ostenta desde a temporada 1988/1989 da NBA para ajudar o Oklahoma City Thunder de forma decisiva na vitória por 101 a 92 sobre o New Orleans Pelicans, em casa, pela rodada da noite deste domingo da liga de basquete dos Estados Unidos.

O astro conquistou o seu quinto "triple-double" consecutivo, o que não acontecia na NBA desde 1989, quando Jordan emplacou nada menos do que sete partidas seguidas contabilizando dois dígitos em três fundamentos com a camisa do Chicago Bulls. O lendário jogador havia sido, por sinal, o último a conseguir isso em cinco jogos em sequência, o que já configura o que Westbrook obteve neste domingo como um feito expressivo.

Ao marcar 28 pontos, fazer 17 assistências e pegar 12 rebotes, Westbrook atingiu o 47º "triple-double" de sua carreira, sendo o décimo apenas nesta temporada regular, na qual agora o Thunder acumula 13 vitórias e oito derrotas e ocupa o quinto lugar da Conferência Oeste.

Já o Pelicans, que também contou com Anthony Davis brilhando como cestinha da partida, com 37 pontos, e ainda apanhando 15 rebotes para contabilizar um "double-double", sofreu a sua 14ª derrota em 21 jogos, retrospecto que o deixa na 12ª colocação do Oeste.

Outro destaque do triunfo do Thunder foi Enes Kanter, que também atingiu um "double-double" ao fazer 17 pontos e pegar dez rebotes para o time da casa, que foi dominante nos três primeiros períodos do jogo e só fez menos pontos do que o Pelicans no último quarto, no qual administrou com tranquilidade a vantagem que construiu no placar.

PACERS BATE CLIPPERS

Em outro duelo disputado na rodada da noite deste domingo na NBA, o Indiana Pacers venceu o Los Angeles Clippers por 111 a 102, fora de casa, no jogo em que contou com a volta de Paul George. Recuperado de uma lesão no tornozelo esquerdo que o deixou de fora de quatro partidas, o astro retornou bem ao time de Indianápolis ao marcar 16 pontos, fazer sete pontos e pegar cinco assistências.

Com uma melhor atuação coletiva, na qual Thaddeus Young foi o cestinha da equipe com 17 pontos, o Pacers suplantou os bons desempenhos individuais de Blake Griffin e Chris Paul pelo Clippers. Ambos contabilizaram dois dígitos em dois fundamentos, com Griffin, cestinha da partida, marcando 24 pontos e pegando 16 rebotes. Já Paul fez 18 pontos e distribuiu 11 assistências.

O bom resultado fora de casa deixou o Pacers perto da zona de classificação para os playoffs da NBA, em nono lugar da Conferência Leste, agora com dez vitórias e dez derrotas. Já o Clippers é o terceiro do Oeste ao ter sido superado pela sexta vez em 22 partidas disputadas nesta temporada regular.

MAGIC PARA O DETROIT

Também pela rodada deste domingo, o Orlando Magic surpreendeu ao bater o Detroit Pistons por 98 a 92, fora de casa, encerrando uma série de três vitórias consecutivas do adversário. Serge Ibaka, com 21 pontos, foi o destaque da equipe visitante, enquanto Marcus Morris acumulou a mesma pontuação pelo anfitriões.

Foi apenas a nona vitória do Magic em 21 jogos, retrospecto que o deixa na 11ª posição da Conferência Leste, na qual o Pistons fecha a zona de classificação para os playoffs, em oitavo lugar, agora com 11 derrotas e 11 triunfos em 22 partidas.

Na outra partida realizada neste domingo pela NBA, o New York Knicks fez valer o fator quadra ao bater o Sacramento Kings por 106 a 98, no Madison Square Garden, impulsionado principalmente pelas boas atuações de Derrick Rose e Carmelo Anthony, ambos com 20 pontos, e também do suplente Brandon Jennings, com 19.

Pelo lado do Kings, Demarcus Cousins foi o grande destaque ao marcar 36 pontos e se garantir como cestinha da partida, sendo que ele ainda anotou um "double-double" ao pegar 12 rebotes. O único outro jogador do time que esteve próximo de ficar perto do seu nível de atuação, porém, foi Rudy Gay, com 22 pontos e nove rebotes.

Desta forma, o Knicks passou a contabilizar 11 vitórias em 20 jogos na sétima posição da Conferência Leste, enquanto a equipe de Sacramento é a décima do Leste, agora com 13 derrotas em 20 partidas.

Confira os jogos da rodada desta segunda-feira da NBA:

Philadelphia 76ers x Denver Nuggets

Toronto Raptors x Cleveland Cavaliers

Brooklyn Nets x Washington Wizards

Atlanta Hawks x Oklahoma City Thunder

Chicago Bulls x Portland Trail Blazers

Milwaukee Bucks x San Antonio Spurs

New Orleans Pelicans x Memphis Grizzlies

Houston Rockets x Boston Celtics

Dallas Mavericks x Charlotte Hornets

Los Angeles Lakers x Utah Jazz

Golden State Warriors x Indiana Pacers