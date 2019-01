Com 51 pontos no 1º quarto, Warriors derrota o Nuggets e vira líder no Oeste

No duelo pela liderança da Conferência Oeste da NBA, na rodada de terça-feira da temporada regular, o Golden State Warriors mostrou a sua força ao bater o Denver Nuggets, mesmo fora de casa, no Colorado, por 142 a 111, com direito a um recorde de pontos no primeiro quarto na liga: 51.

Stephen Curry e Klay Thompson marcaram 31 pontos cada e ajudaram os atuais bicampeões a reassumirem o primeiro lugar, com 30 vitórias e 14 derrotas. Foi o quinto triunfo seguido da equipe da Califórnia. Malik Beasley terminou com 22 pontos e Nikola Jokic anotou 17 para o Nuggets, derrotado em casa pela primeira vez após 12 vitórias seguidas.

Na Filadélfia, mais uma atuação de gala. Liderado pelo pivô Joel Embiid, autor de 31 pontos e 13 rebotes, o Philadelphia 76ers marcou 83 pontos no primeiro tempo para derrotar o Minnesota Timberwolves por 149 a 107. Jimmy Butler, que enfrentou pela primeira vez a sua ex-equipe, somou 19 pontos.

O Golden State Warriors era o único time a marcar mais pontos no primeiro tempo em um jogo nesta temporada, quando fez 92 no Chicago Bulls em 29 de outubro. O 76ers é o quarto colocado na Conferência Leste, com 29 vitórias e 16 derrotas, enquanto que o Minnesota é apenas o 12.º no Oeste, com 21 vitórias e 23 derrotas.

Em Atlanta, um resultado surpreendente. A bela atuação de Russell Westbrook, com 31 pontos e 11 assistências, não foi suficiente para evitar a derrota do Oklahoma City Thunder diante do Atlanta Hawks por 142 a 126.

John Collins acertou 12 dos 14 arremessos de quadra e liderou o Hawks com 26 pontos. Alex Len anotou 24 pontos e agarrou 11 rebotes. O time de Atlanta conferiu 18 dos 37 arremessos de três pontos.

Terceiro na Conferência Oeste, o Oklahoma City perdeu pela 17.ª vez, após 43 jogos. O Atlanta, por sua vez, ganhou apenas o 14.º jogo, depois de 44 duelos. É o 12.º colocado no Leste.

Em Los Angeles, com o astro LeBron James ainda apenas como espectador, recuperando-se de uma lesão na virilha esquerda, o Lakers venceu o Chicago Bulls por 107 a 100.

Com 19 pontos, o armador Lonzo Ball foi o cestinha do Lakers, enquanto que Labari Parker anotou 18 para o Chicago, que ainda teve a ajuda de Cristiano Felício. Em três minutos na quadra, o brasileiro marcou dois pontos, fez uma assistência e pegou dois rebotes.

Confira a rodada de terça-feira na NBA:

Indiana Pacers 131 x 97 Phoenix Suns

Philadelphia 76ers 149 x 107 Minnesota Timberwolves

Atlanta Hawks 142 x 126 Oklahoma City Thunder

Milwaukee Bucks 124 x 86 Miami Heat

Denver Nuggets 111 x 142 Golden State Warriors

Los Angeles Lakers 107 x 100 Chicago Bulls

Confira a rodada de quarta-feira na NBA:

Detroit Pistons x Orlando Magic

Houston Rockets x Brooklyn Nets

Memphis Grizzlies x Milwaukee Bucks

Boston Celtics x Toronto Raptors

Dallas Mavericks x San Antonio Spurs

Portland Trail Blazers x Cleveland Cavaliers

Golden State Warriors x New Orleans Pelicans

Los Angeles Clippers x Utah Jazz